Leopoldo Couceiro, Co-CEO da Quadra Engenharia, é eleito empresário do ano pela ACP

O empresário Leopoldo Couceiro, Co-CEO da Quadra Engenharia, foi eleito Empresário do Ano pela Associação Comercial do Pará (ACP). O título coroa a sua trajetória de trabalho, disciplina, liderança e visão que impulsiona a empresa a novos horizontes. A premiação existe desde 1953 e é a maior honraria concedida pela instituição reconhecendo empreendedores que se destacam no setor produtivo e têm feito a diferença na sociedade, contribuindo com o crescimento da nossa economia, geração de emprego e renda.

Com 45 anos de história, a Quadra ergueu edifícios residenciais, comerciais, hospitais e shoppings pelo Pará com o mais alto padrão de acabamento e sofisticação em obras públicas e privadas. São mais de 5 mil unidades entregues, uma equipe que reúne 1,2 mil funcionários e um faturamento anual na casa dos R$ 250 milhões.

Ao lado do irmão Tony Couceiro, Leopoldo é responsável por diversas conquistas à frente da construtora. A Quadra possui 28 empreendimentos de alto luxo na capital paraense (entre entregues, lançados e em obras) e possuindo mais 6 previstos para os próximos 2 anos. Além de deixar a cidade mais bonita e moderna, a Quadra movimenta a economia, gerando empregos diretos e indiretos e atraindo novas empresas e serviços para o estado, tudo isso com responsabilidade, qualidade e soluções inovadoras.

História

A Quadra é destaque pela sua seriedade, competência, ética e profissionalismo. A empresa é comandada por três gerações da família Couceiro. Antônio Couceiro, que fundou a companhia em 27 de julho de 1979, passou o bastão para os filhos Tony Couceiro e Leopoldo Couceiro, mas ainda vai todos os dias à sede da empresa. A terceira geração tem os netos Arthur Couceiro e Felipe Couceiro em cargos de diretoria.

A primeira obra da Quadra foi um prédio de quatro pavimentos, Edifício Alpha, na passagem Tocantins, na Vila Farah. Mas o seu primeiro edifício de alto padrão foi lançado em 1999, o Centurion, localizado na Rua Municipalidade, bairro do Umarizal. Desde então, a empresa vem transformando o cenário urbano de Belém, contribuindo para o desenvolvimento da cidade. Entre as obras com assinatura Quadra, destacam-se o Hospital Saúde da Mulher, Unimed Prime, Mangueirinho, IT Center, entre muitos outros. “Temos ampla experiência em obras, demonstrando nosso compromisso constante com a qualidade em cada entrega”, orgulha-se Leopoldo.

Cada uma das três gerações foi responsável por marcos fundamentais que colaboraram para o crescimento sustentável da empresa. O pai fundou a construtora e estabeleceu uma reputação em Belém, os filhos fizeram a guinada para o foco em imóveis de superluxo e a entrada no segmento público, com construção de hospitais. Os netos agregaram ainda mais em inovações e tecnologias, trazendo consigo novos olhares e maior profissionalização.

Responsabilidade social

Leopoldo assume o compromisso de liderar iniciativas que fazem da Quadra Engenharia uma empresa vanguardista. Entre os seus legados mais valiosos, está o Projeto Educar, criado em 2001. Com o objetivo de contribuir para a educação dos trabalhadores dos canteiros de obras, o projeto é coordenado pela professora Maria Elisa Couceiro. O programa de alfabetização já ajudou cerca de 2 mil colaboradores.

Quadra Engenharia fechou parceria inédita com o escritório de design italiano Pininfarina (Divulgação/Quadra Engenharia)

Inovação

Em constante evolução, a construtora aponta para o futuro com o Quadra Tech, selo de qualidade para tecnologias embarcadas oferecidas nos empreendimentos, desde as áreas comuns até o próprio apartamento. O Quadra Tech expande os horizontes dos moradores proporcionando mais comodidade e praticidade através de automatização.

Com projetos arrojados, a construtora imprime sua marca na região: a Quadra ergueu o mais luxuoso prédio do Norte, que possui uma cobertura duplex com 1.173m². O IL Palagio, tem vista para a baía, áreas de convivência assinadas pelo arquiteto Oscar Mikail, projeto paisagístico assinado pelo arquiteto Benedito Abbud, salão de beleza, spa, quadra de tênis, pub, piscina semiolímpica, e o elevador mais rápido da região Norte.

Os outros prédios também se destacam no conceito de exclusividade: no início de 2024, o grupo lançou o Iconiq by Quadra, edifício localizado na Avenida Visconde de Souza Franco, a Doca. Com 134 metros de altura, ao ser entregue, o prédio passará a ser a torre mais alta do Pará. A Quadra também anunciou uma parceria inédita com a marca Pininfarina, conhecida por desenhar luxuosos carros, como a clássica Ferrari Testarosa, e prédios de altíssimos padrões. É a primeira vez que a empresa italiana assina um projeto na Amazônia.