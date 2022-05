Espaço pet no condomínio: veja as vantagens

Viver com animais de estimação em apartamentos pode representar um desafio à primeira vista, devido aos limites de espaço e à necessidade de se buscar alternativas para que o pet possa se distrair e gastar energia. Porém, assim como o vem crescendo o número de famílias que optam por ter bichinhos de estimação, tem aumentado também os locais destinados ao lazer e à saúde deles nos condomínios.

Juntamente com hotéis, restaurantes e shoppings, os novos empreendimentos imobiliários estão investindo para ser “pet friendly”, ou amigáveis aos animais. Seguindo essa tendência, a Construtora Leal Moreira tem ido além com os espaços pet em seus novos edifícios, que possuem locais próprios para recreação, treinamento e cuidados de higiene dos bichinhos, o que só traz vantagens também para os tutores.

Pet Garden do Torre Evidence (Divulgação/Leal Moreira)

O conceito do espaço pet está baseado em melhorar a qualidade de vida dos animais e facilitar o dia a dia dos tutores, oferecendo um local apropriado para caminhadas, brincadeiras e atividades que diminuem o estresse dos bichos que passam a maior parte do dia nos apartamentos. Geralmente estes espaços têm playgrounds e locais que oferecem banho e tosa, com tanques de lavagem, bancadas e secadores.

Espaço Pet do Torre Lumiar (Divulgação / Leal Moreira)



Além da comodidade, a área pet no condomínio traz mais segurança para o passeio com o animal de estimação, já que sair na rua com o animal pode trazer alguns riscos relacionados à criminalidade e atropelamentos, por exemplo.Os espaços pets também são hoje um dos fatores de valorização do imóvel, pois podem ser um diferencial positivo na hora da escolha do novo lar para famílias com animais. Outra vantagem é que, assim como nas praças públicas frequentadas por tutores, estes lugares incentivam a interação entre os moradores que tem o amor aos animais como ponto em comum.

Aqueles que desejam adestrar o seu animal de estimação também vão se beneficiar com um espaço para pet dentro do prédio. Alguns projetos possuem arcos, tuneis e rampas que tornam possível realizar comandos e treinamentos de disciplina e agilidade. O reflexo é sentido no dia a dia, com a melhora no comportamento dos bichinhos.

