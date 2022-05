Confira atividades para crianças que moram em condomínios

Nas horas livres ou durante as férias escolares, o tempo das crianças geralmente é preenchido com brincadeiras e atividades esportivas. No caso das famílias que vivem em prédios ou condomínios, o espaço de lazer é uma fonte de inspiração para inúmeras atividades, que podem ser realizadas de forma segura nas áreas comuns.

Usufruir de uma área de lazer completa é um dos maiores motivos para a escolha por apartamentos quando o assunto é investir em um imóvel. Tanto para os adultos quanto para os pequenos, uma infraestrutura que permite a prática de atividades lúdicas e de exercícios físicos impacta positivamente na qualidade de vida e no orçamento familiar, na medida em que atividades que seriam pagas podem ser feitas no conforto do lar.

Veja abaixo alguns exemplos de atividades que as crianças podem aproveitar nas áreas de lazer.

1. Esportes

Praticar esportes é fundamental para o desenvolvimento cognitivo, físico e social na infância, além de ser um hábito saudável que pode ser levado para a vida adulta. Condomínios com quadras e espaços para práticas de modalidades incentivam a socialização e a movimentação dos pequenos em torno do esporte.

Quadra kids do edifício Torre Ferrara (Divulgação/Leal Moreira)

2. Jogos e filmes

Muito atrativos para as crianças, os videogames, filmes e jogos de tabuleiro são atividades que ficam mais divertidas se forem feitas em grupo. Alguns empreendimentos como os da Leal Moreira já contam com ambientes especialmente adaptados para as crianças que gostam de jogos e desafios, não importa a idade. Nestes espaços os pais também podem organizar gincanas e competições amigáveis para estimular o convívio entre os jovens.

Lounge/jogos do edifício Torre Lumiar (Divulgação/Leal Moreira)

3. Brincadeiras no playground/brinquedoteca

Pensados especialmente para aguçar a curiosidade e a destreza das crianças em diversas faixas etárias, os playgrounds são essenciais em espaços residenciais onde moram famílias com crianças. São neles que os pequenos aprendem a interagir com os brinquedos e outras crianças ao mesmo tempo, experimentando a solidariedade e criando laços de afeto e amizade, além de gastarem a energia acumulada no dia.

4. Natação e hidroginástica

Morar em um lugar onde há uma piscina disponível tem muito mais vantagens do que se refrescar nos dias de calor. Nadar é um dos esportes mais completos e benéficos para a saúde, ajudando na respiração, ganho de resistência, postura e coordenação motora. Neste caso, os moradores podem contratar professores para ministrar aulas de natação e hidroginástica para crianças e adultos, sem se preocupar com deslocamentos e com a qualidade da água de piscinas externas.

Piscina adulto e infantil do edifício Torre Ferrara (Divulgação/Leal Moreira)

Uma área de lazer completa se torna um ambiente propício para que as crianças interajam e se divirtam com segurança, mas sempre com a supervisão de adultos. Para morar em um local com essa estrutura, quem vive em Belém pode escolher entre os muitos empreendimentos da Leal Moreira, que só vem se aperfeiçoando no que se refere à comodidade, segurança e qualidade de vida em todos os seus projetos.

Brinquedoteca do edifício Torre Lumiar (Divulgação/Leal Moreira)

