5 dicas para transformar sua varanda em um espaço gourmet

A varanda é atualmente um dos itens mais valorizados em um imóvel na hora da venda ou do aluguel. Isso se dá pela crescente tendência de tornar este espaço um local para receber familiares e amigos em momentos de lazer, boa comida e conversas animadas.

Com uma rotina cada vez mais agitada, está aumentando o número de famílias que buscam se divertir e aproveitar boas companhias sem sair de casa e, para isso, as varandas estão sendo repaginadas para serem verdadeiros espaços gourmet.

Antes de fazer essa mudança, o proprietário deve levar em conta alguns fatores, como o espaço disponível, o que gostaria de ter nele e oferecer às visitas e como vai ser o uso da varanda gourmet na prática. E engana-se quem pensa que é preciso muito dinheiro para colocar um projeto assim em prática, como explica a arquiteta Vanessa Martins, que atua em projetos da construtora Leal Moreira. “Com criatividade e uma boa pesquisa de materiais, é possível conseguir um resultado satisfatório com baixo custo”, afirma ela.

Veja a seguir algumas dicas para criar a sua varanda gourmet.

1.Itens indispensáveis

Para ser bem equipada uma varanda gourmet deve ter estrutura para preparação de alimentos e também para a limpeza. Então é bom começar a pensar em itens como churrasqueira, forno de pizza, cooktop, adega ou geladeira e também uma pia com torneira. Também é interessante investir em uma bancada, que pode otimizar o espaço tornando-se uma mesa e um espaço para preparação de alimentos. A ideia é conseguir fazer e servir tudo no mesmo local.

2. Opte por materiais que facilitem a limpeza

É possível combinar beleza e bom gosto com praticidade, e em se tratando de um local onde vai ocorrer a preparação de alimentos, isso é primordial. Por isso, para o revestimento da varanda escolha azulejos ou pastilhas. “Outros materiais de fácil manutenção e limpeza são o dekton, madeira de lei e as pedras naturais”, acrescenta Vanessa Martins.

No caso dos móveis, evite tecidos que possam pegar o cheiro de fumaça do churrasco ou manchar com respingo de bebidas.

3. Seja estratégico na mobília

Os móveis funcionais são ótimas opções para varandas gourmet pois permitem o maior aproveitamento do espaço. Alguns bancos e pufes servem ao mesmo tempo como assento e como mesas e apoios para pratos e copos. Eles também devem ser posicionados de forma a não atrapalhar a circulação das pessoas, dando a impressão de um local maior do que realmente é.

4. Decore com plantas

As plantas dão vida ao ambiente e uma sensação de contato com a natureza, sendo sempre bem-vindas em qualquer decoração. Independentemente do estilo escolhido (rústico ou mais moderno) elas dão um charme ao local, mas devem ser bem cuidadas e regadas, pois isso demonstra o cuidado dos moradores com a casa.

5. Integre a varanda à sala

Já pensou em ter uma varanda que pode ser integrada à sala de estar? Esta alternativa permite ter um espaço versátil para uma reunião com mais pessoas. O empreendimento Torre Ferrara, lançado pela Leal Moreira em 2021 e que já está com mais de 90% comercializado, traz em seus apartamentos o diferencial da integração total da varanda com o living. “Assim o proprietário tem a possibilidade de aumentar bastante a área útil do apartamento, integrando e agregando os espaços” explica a arquiteta Vanessa Martins.

O living integrado busca a otimização do conforto com a compatibilidade dos ambientes, unificando a sala de estar, jantar e varanda para proporcionar uma sensação de amplitude e beleza (Divulgação / Leal Moreira)

