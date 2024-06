Leal Moreira traz pré-lançamento de seus novos empreendimentos, Torre La Lune e Torre L’acqua

Corretores premium e parceiros puderam conhecer na última sexta-feira (07), os detalhes dos novos empreendimentos de luxo da Leal Moreira, Torre La Lune e Torre L’acqua, em um evento de pré-lançamento duplo realizado na Usina 265.

Com a apresentação da jornalista Tainá Aires, o Diretor Executivo da Leal Moreira, Igor Moreira, e Ricardo Wanderley, arquiteto que assina o projeto das torres, conduziram a apresentação do projeto e detalhes das torres, que também contou com a participação das arquitetas responsáveis pelos projetos das áreas condominiais, Larissa Chady e Natalia Jacob, além da paisagista Margareth Maroto, que assina as áreas verdes dos empreendimentos.

Da esquerda para a direita: André Moreira, Diretor de Marketing, arquitetas Natalia Jacob, Larissa Chady, a paisagista Margareth Maroto, o Diretor Executivo Igor Moreira e o arquiteto Ricardo Wanderley (Foto: Leonardo Lima)

Com um projeto luxuoso e exclusivo, o Torre La Lune tem localização privilegiada no Umarizal, na rua Diogo Moia, trazendo unidades do tipo Grand Maison de 300m². As penthouses do tipo “um por andar”, contam com 4 suítes, amplo deck gourmet com piscina privativa e o exclusivo elevador delivery, levando as encomendas direto para a cozinha do apartamento.

Fachada do Torre La Lune, que traz unidades penthouse “um por andar” e 300m², com recursos exclusivos (Imagem: Divulgação Leal Moreira)

Para as áreas comuns, assinadas pela renomada arquiteta Natalia Jacob, o Torre La Lune conta com brinquedoteca lúdica e integrada ao Playkids externo, academia equipada com aparelhos Life Fitness, espaços pet, quadra de beach sports, entre outros.

Torre La Lune conta com academia equipada com aparelhos Life Fitness. (Foto: Divulgação Leal Moreira)

O segundo empreendimento apresentado na noite, o Torre L’acqua, oferece os compactos de luxo. Com unidades studio de 34m² a 40m², apartamentos de 70m², com 2 quartos, sendo uma suíte, o empreendimento também traz uma outra novidade: as unidades Oásis de 72m² e 77m², que incluem uma suíte e ofurô no living integrado.

Torre L’acqua terá exclusivas unidades Oásis, com recursos únicos no empreendimento (Foto:Divulgação Leal Moreira)

Nos pavimentos de lazer, o Torre L’acqua traz um projeto assinado pela renomada arquiteta Larissa Chady, sendo um rooftop que traz uma vista deslumbrante para Belém, com Lounge, Espaço Gourmet e Fitness Skyview.

Espaço Gourmet do Torre L’acqua trará vista única para a capital paraense (Foto: Divulgação Leal Moreira)

Os empreendimentos já são um sucesso de vendas e foram pré-lançados com 40% das unidades comercializadas. Clique aqui e saiba mais.