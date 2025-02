Leal Moreira realiza sua 42ª entrega com o Torre Lumiar

Na noite desta quinta-feira (13), a Leal Moreira realizou a entrega do Torre Lumiar, seu 42º empreendimento. Para esta noite especial, um coquetel exclusivo foi realizado para os futuros moradores, com a apresentação do diretor executivo Igor Moreira, que comemoraram juntos a concretização deste sonho.

Noite marcou a entrega de mais um empreendimento Leal Moreira (Leonardo Lima/Leal Moreira)

O Torre Lumiar conta com apartamentos de 78m² e 106m², tendo ainda uma estrutura de lazer completa, com piscina adulto e infantil, espaço gourmet, salão de festas, área fitness com cross training, churrasqueira com forno de pizza, brinquedoteca, studio pet, espaço beauty, guarda-entregas e mais.

Moradores puderam conhecer em detalhes os espaços do empreendimento (Leonardo Lima/Leal Moreira)

A nova moradora Ana Louise expressou a sua satisfação com o resultado da conclusão do Torre Lumiar. “Estou muito feliz e empolgada com a minha escolha. Foi uma noite incrível e posso ver o quanto o empreendimento está completo, e mal posso esperar para me mudar o quanto antes”, afirmou.

Para Igor Moreira, diretor executivo da Leal Moreira, a entrega representa um momento de realização. “É um empreendimento fantástico, pensado nos mínimos detalhes. É muito legal chegar na entrega, conversar com os clientes e perceber o quão satisfeitos eles estão. No Torre Lumiar, colocamos nossa dedicação, carinho e principalmente, muita atenção para entregar o melhor aos nossos clientes, que hoje saem com a certeza de que tomaram a melhor decisão, e que a aquisição do Lumiar vai trazer muita felicidade para a família de todos eles”, afirmou.

Igor Moreira expressou sua satisfação em entregar mais um empreendimento de qualidade aos moradores (Leonardo Lima/Leal Moreira)

O Torre Lumiar possui localização privilegiada no bairro de Batista Campos, próximo de farmácias, supermercados e escolas, além de estar próximo da Praça Batista Campos.