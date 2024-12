Leal Moreira realiza pré-lançamento do LM Urban Flex Bela Cintra, com 85% vendido

No dia 26 de novembro, a Leal Moreira deu um importante passo em sua trajetória com o pré-lançamento do seu primeiro empreendimento na capital paulista, o LM Urban Flex Bela Cintra. Em avant-première para seus clientes e parceiros, o evento contou com a apresentação da jornalista Priscilla Castro e do diretor executivo Igor Moreira, que trouxe mais detalhes do empreendimento.

Igor Moreira, diretor executivo, trouxe detalhes do empreendimento (Foto: Leonardo Lima)

A chegada da construtora no maior mercado imobiliário da América Latina é resultado de uma escolha assertiva de cenário, que se traduziu no sucesso de vendas do LM Urban Flex Bela Cintra. No total, 85% de suas unidades já estão comercializadas, visando também atender investidores que buscam alta rentabilidade e valorização comercial.

Localizado na Rua Bela Cintra, um dos pontos mais privilegiados de São Paulo e próximo à Avenida Paulista, o LM Urban Flex Bela Cintra conta com unidades de Studios de 18m² a 20m², Studios Duplex de 63m² a 76m², apartamentos de 38m² a 83m², além de Apartamentos Garden de 41m² a 61m².

Apartamento de 38m². Sugestão de decoração por Thais Rofino (Divulgação/Leal Moreira)

Ainda, os futuros moradores do empreendimento poderão contar com completa estrutura para atender suas necessidades, com coffee, lobby, conveniência, coworking, sala de reunião e lavanderia, garantindo comodidade e funcionalidade em um só lugar.

Área lounge do LM Urban Flex Bela Cintra (Divulgação/Leal Moreira)

Segundo o diretor executivo Igor Moreira, a presença da Leal Moreira na maior metrópole do País é reflexo do alinhamento da construtora às tendências mercadológicas. “Ousamos pensar diferente, levando nossos profissionais até São Paulo após uma série de estudos e análises. O LM Urban Flex Bela Cintra é um passo audacioso, pensado de uma maneira que se reflete no interesse não somente do perfil investidor, mas também na dinâmica da grande capital paulista”, avaliou.

O projeto de retrofit do empreendimento é assinado pelo arquiteto Ricardo Wanderley. Já as áreas comuns são assinadas pelo escritório Perlla Et. Jr.

