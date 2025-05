Leal Moreira realiza o pré-lançamento do Torre Verdant, com encontro do clássico e do moderno

Nesta última quarta-feira (14), a Construtora Leal Moreira realizou o pré-lançamento do Torre Verdant, empreendimento de luxo no coração do bairro de Nazaré. O evento, realizado no espaço Usina 265, foi voltado para corretores premium e parceiros, trazendo uma ambientação exclusiva e elementos de videomapping, sendo esta uma experiência sensorial inspirada no bairro. Na apresentação, estiveram o Diretor Executivo Igor Moreira e o arquiteto Ricardo Wanderley, que trouxeram detalhes do empreendimento.

Corretores premium e parceiros Leal Moreira também tiveram uma experiência sensorial, em sintonia com a vivência de Nazaré (Leonardo Lima)

Com assinatura de Ricardo Wanderley, projeto paisagístico de Margareth Maroto e áreas comuns desenvolvidas pela renomada arquiteta Larissa Chady, o Torre Verdant traz a união entre o clássico e o moderno, com um jardim suspenso em meio à paisagem urbana. Parte da fachada de um casarão histórico foi preservada e integrada ao projeto, reforçando a proposta de encontro entre a história e a modernidade. Dessa forma, o conceito do empreendimento combina a robustez urbana com a leveza natural, trazendo uma fachada marcante e varandas com vegetação integrada.

O empreendimento conta com unidades que variam de 142m² a 232m², incluindo três suítes e ofurô na suíte master. As penthouses, com áreas de 288m² a 307m², oferecem quatro suítes, terraço gourmet e piscina privativa. Já as coberturas duplex, de 316m² a 335m², também possuem três suítes, terraço gourmet e piscina privativa.

Penthouse de 295m². Sugestão de decoração: Wanessa Martins (Divulgação/Leal Moreira)

Ainda, o Torre Verdant se destaca também por suas áreas comuns, pensadas para atender a diferentes estilos de vida. Entre os destaques estão as áreas de lazer completas, Studio Pet, Pet Garden, coworking e sala de reunião. O projeto ainda contempla serviços que facilitam o dia a dia, como guarda-entregas, coworking e sala de reunião.

Área de piscina do Torre Verdant (Divulgação/Leal Moreira)

Ricardo Wanderley destaca a principal inspiração do projeto: o bairro de Nazaré. “É um lugar muito arborizado e que tem sua energia própria. Nós inserimos um jardim vertical e dessa forma, seguimos um caminho inverso: ao invés do empreendimento convidar o verde a entrar, é a natureza quem faz esse convite, em toda a sua atmosfera de conforto e bem estar que o projeto agrega. Dessa forma, conseguimos um elo entre o urbano e o natural.”

Ricardo destaca o bairro de Nazaré como principal inspiração por trás do Torre Verdant (Leonardo Lima)

Para Igor Moreira, a concepção do projeto está na união entre elementos. “O projeto nasce da mescla da tradição e da sofisticação, que parecem às vezes coisas distintas, mas que casam muito bem em toda a arquitetura do empreendimento. Além disso, o empreendimento traz uma sinergia muito grande com toda a natureza que o bairro oferece. Assim, conseguimos trazer todos esses elementos centrais para dentro do empreendimento”, completa.

Igor Moreira afirma que união de tradição e sofisticação definem o Torre Verdant (Leonardo Lima)

O Torre Verdant está cercado por uma infraestrutura completa, incluindo hospitais renomados, escolas tradicionais, restaurantes sofisticados e boutiques. O local ainda se destaca por suas ruas arborizadas e planejadas, proporcionando um equilíbrio perfeito entre conforto e conveniência.

