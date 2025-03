Leal Moreira realiza mais uma entrega de alto padrão, o Torre Evidence

Trazendo uma noite de prestígio para seus clientes, a Leal Moreira realizou na quarta-feira, 26 de fevereiro, a entrega de seu 43º empreendimento: o Torre Evidence. Com coquetel exclusivo para os futuros moradores, a noite foi de comemoração, sob a apresentação do diretor executivo Igor Moreira.

Futuros moradores prestigiaram a entrega em noite especial (Leonardo Lima)

Localizado na avenida Alcindo Cacela, o Torre Evidence apresenta um projeto de alto padrão, incluindo apartamentos do tipo Studio de 47m², além de apartamentos de 64m² e 94m². Ainda, os futuros moradores contam com comodidades para o dia a dia, como espaço coworking, espaço beauty, studio pet, pet garden, play kids e mais.

Para Reginey Martins, um dos detalhes marcantes do Torre Evidence é a sua qualidade em cada detalhe. “Estamos felizes por ter recebido um empreendimento completo, e foi uma surpresa extremamente agradável reparar no cuidado em cada detalhe. Também destaco a pontualidade na entrega e sobretudo a qualidade”, destacou.

Futuro morador Reginey Martins destaca o cuidado e a pontualidade na entrega do Torre Evidence (Leonardo Lima)

O diretor executivo Igor Moreira ressalta o momento da entrega do empreendimento como marcante para a construtora. “Hoje, saímos daqui com a certeza de que fizemos um trabalho bem feito. O Torre Evidence é um empreendimento fantástico e a Leal Moreira tem um carinho especial com ele, que foi idealizado lá atrás, no período da pandemia, em um momento extremamente difícil para nosso país. Passar por essa época e chegar nesse momento de conclusão é um momento de realização para nós”, pontuou.

Igor Moreira destaca o momento marcante para a construtora na entrega do Torre Evidence (Leonardo Lima)

Em menos de um mês, a Leal Moreira realizou a entrega de dois empreendimentos: o Torre Lumiar, no dia 13 de fevereiro e agora, o Torre Evidence, reafirmando seu compromisso com a excelência e qualidade para seus clientes.

