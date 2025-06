Leal Moreira lança o Torre La Lune com experiência sensorial

A Construtora Leal Moreira realizou, na noite da última terça-feira (10), o evento de lançamento do Torre La Lune, empreendimento de luxo na capital paraense. O jantar foi promovido no restaurante Famiglia Sicilia e reuniu clientes e parceiros em uma noite marcada pela sofisticação e pela inovação, em sintonia com o empreendimento.

Experiência sensorial marcou o jantar de lançamento do Torre La Lune (Leonardo Lima)

A noite de lançamento foi marcada por uma experiência gastronômica conduzida por duas referências da culinária nacional: a chef paraense Angela Sicilia e a chef Angélica Vitali, conhecida por sua atuação na gastronomia molecular. Juntas, elas apresentaram aos convidados um menu exclusivo, com técnicas inovadoras e sabores surpreendentes, tornando o jantar uma verdadeira celebração dos sentidos.

Recursos do Torre La Lune

Com localização privilegiada na Rua Diogo Móia, no bairro do Umarizal, o Torre La Lune oferece unidades do tipo Grand Maison, com 300m² do tipo “um por andar”. As unidades contam com 4 suítes, amplo deck gourmet com piscina privativa, banheiro master com vista panorâmica e um exclusivo elevador delivery, que leva as encomendas diretamente ao interior do apartamento. O projeto arquitetônico é assinado por Ricardo Wanderley, áreas comuns por Natalia Jacob e paisagismo por Margareth Maroto.

Penthouse de 300m² com piscina privativa. Sugestão de decoração por Natalia Jacob (Divulgação)

As áreas comuns do Torre La Lune foram projetadas pela arquiteta Natalia Jacob e oferecem infraestrutura de lazer completa, com salão de festas, piscinas adulto e infantil com Estar na Água, brinquedoteca integrada ao Play Kids, Spa com área de descanso, Terraço Grill, quadra de Beach Tennis e academia com espaço para lutas e Cross Training, entre outros diferenciais.

Área de piscina do Torre La Lune (Divulgação)

O cliente Ulisses Oliveira destaca a satisfação e confiança com o empreendimento. “A proposta dele contempla tudo o que eu sempre quis para a minha família, com a localização, a estrutura e os recursos. Além disso, é um Leal Moreira, uma empresa no qual já confiamos e do qual não tínhamos dúvida no que estamos investindo a longo prazo. O jantar foi espetacular e confraternizar com nossos futuros vizinhos nessa experiência gastronômica”, afirmou.

Igor Moreira destaca a importância do Torre La Lune como um compromisso Leal Moreira com a qualidade (Leonardo Lima)

Para Igor Moreira, Diretor Executivo Leal Moreira, o La Lune representa mais um marco na trajetória da empresa. “É um empreendimento que reflete o nosso compromisso contínuo com o alto padrão e o luxo no mercado imobiliário. O Torre La Lune é completo, exclusivo e surpreendente, trazendo tudo o que os nossos clientes já conhecem e admiram em um Leal Moreira”, completou.

Com 80% das suas unidades comercializadas, o Torre La Lune é um sucesso de vendas e já conta com suas fundações finalizadas. Para mais informações, clique aqui.