Leal Moreira inaugura decorados no Torre Lumiar, sua próxima entrega

A Leal Moreira convida seus clientes, parceiros e prospects para conhecerem os apartamentos decorados nas obras do Torre Lumiar, próxima entrega da Construtora com previsão para dezembro deste ano. As unidades de 78m² e 106m² tem os seus projetos assinados pelas arquitetas Patrícia Matos e Patrícia Mendonça, em uma união de sofisticação e conforto, além da praticidade.

No decorado de 78m², assinado por Patrícia Matos, o destaque vai para seu design contemporâneo. Com uma paleta de cores que combina tons terrosos e neutros, o espaço transmite acolhimento e elegância, tendo ainda uma integração fluida entre a sala de estar, cozinha e varanda gourmet, um recurso que traz funcionalidade sem abrir mão do estilo. O uso de texturas, como a parede de pedras na área de jantar e metais, adiciona um toque de charme e rusticidade ao projeto.

Arquiteta Patrícia Matos traz elementos rústicos, com integração entre ambientes ((Foto: Divulgação))

Obras de arte que compõem o decorado trazem contemporaneidade ao projeto (Foto: Leonardo Lima)

Integração também marca o espaço, trazendo comodidade para o dia a dia (Foto: Leonardo Lima)

Já o apartamento de 106m², projetado pela arquiteta Patrícia Mendonça, se destaca pela valorização da luz natural e pela integração das áreas sociais. Com acabamentos sofisticados e uma paleta de cores neutra, o ambiente também incorpora elementos de pedras e metais no design. Trata-se de um espaço com equilíbrio entre praticidade e elegância, sendo um espaço acolhedor e ideal para a vida em família.

Patrícia Mendonça valoriza a entrada de luz natural, além da sofisticação nos acabamentos (Foto: Divulgação)

Paleta de cores neutra é uma das características do decorado por Patrícia Mendonça (Foto: Leonardo Lima)







Decorado de 106m² traz ambiente contemporâneo com elegância (Foto:Leonardo Lima)





Localizado no tradicional bairro de Batista Campos, em Belém, o Torre Lumiar está cercado por diversas comodidades, como escolas, supermercados, farmácias, e a poucos metros da Praça Batista Campos

Com entrega prevista para dezembro, Torre Lumiar está cercado de comodidades ao seu redor (Foto: Leonardo Lima)

Para agendar uma visita ao empreendimento, entre em contato pelo WhatsApp: 99200-8288.