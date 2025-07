Lançamento: Chevrolet Spark une tecnologia e segurança

Com o objetivo de oferecer uma experiência única aos passageiros, o veículo Chevrolet Spark une design, tecnologia e segurança, além de ser 100% elétrico. Com autonomia de até 258 km, esse automóvel visa ressignificar a mobilidade urbana enquanto recarrega as suas energias. A pré-venda do veículo está disponível na Eldorado Chevrolet, localizada no bairro da Cremação, em Belém.

Minimalista e moderno, o Spark também se destaca por suas linhas marcantes e proporções. Ele conta com teto e retrovisores bicolores, molduras laterais que protegem a carroceria, rodas de liga leve de 16” com desenho inspirado nos SUVs off-road e pneus de perfil alto.

De acordo com Celina Kelly Saldanha, gerente comercial de vendas da Eldorado Chevrolet, o veículo se diferencia pela sua proposta de oferecer um SUV elétrico compacto, com bom preço, autonomia razoável e tecnologia embarcada.

“Vale ressaltar que ele não foi lançado. Temos a pré- venda dele pelo link e creio que dia 7 de setembro já esteja na loja”, afirma Celina.

A seguir, confira todos os diferenciais do Chevrolet Spark:

- Design atraente;

- Preço competitivo;

- Veículo 100% elétrico;

- Autonomia de 258 km;

- Porta-malas 355;

- Painel digital de 8.8 polegadas;

- Assiste de cruzeiro;

- Led;

- Frenagem automática de emergência.

