Laje Engenharia se reposiciona e agora faz parte do Grupo TWT

Os últimos anos foram especialmente desafiadores para pessoas e empresas. Foi um período de profundas transformações econômicas e sociais que ajudaram a reescrever a história do país e do mundo dos negócios em particular.

Vimos o crescimento exponencial do uso da internet como ferramenta de comercialização dos mais diversos produtos e serviços. Vimos também o mercado da construção civil explodir por conta da maior atenção que as pessoas passaram a dar ao próprio lar.

Atentos a esse processo irreversível, a partir de agora a Laje Engenharia dá início a uma nova era. Após 37 anos de atividades e milhares de vidas transformadas, a empresa avaliou a necessidade de reposicionar a organização para o mercado, criando assim o Grupo TWT, uma holding da família Damasceno que controla e administra as empresas Laje Engenharia e TWT Realty.

A marca Laje Engenharia, que agora faz parte do Grupo TWT, avança firme e forte atuando nos segmentos de mercado nos quais sempre foi referência. A recém-criada TWT Realty surge com o propósito de atuar nos segmentos imobiliários de médio e alto padrão, atendendo pessoas que buscam uma experiência única e exclusiva.