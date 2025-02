Laços afetivos: como eles fortalecem as relações humanas dentro e fora do ambiente escolar

Construir e manter laços afetivos ao longo da vida pode trazer uma série de benefícios para a saúde física e mental do ser humano. O estabelecimento desses vínculos é essencial na construção da identidade, assim como dos relacionamentos interpessoais da criança desde a primeira infância.

Os laços de amor e os desafios representam dois lados complementares da experiência humana. Enquanto os laços de amor fortalecem conexões e criam um senso de pertencimento, os desafios testam e revelam a resiliência humana. Juntos, esses elementos ensinam o indivíduo a superar adversidades e valorizar momentos de conexão em diversos ambientes, incluindo o escolar.

A pedagoga e especialista em docência do ensino superior, Daniele Brito, destaca o papel dos laços de amor na construção de relações significativas entre educadores e alunos, especialmente em momentos desafiadores do dia a dia escolar. "Educar é uma forma de amor. Então, o laço de amor é essencial para criar um ambiente especial para o nosso aluno, tanto um ambiente escolar acolhedor, inclusivo e que estimule a volta do aluno para a escola", destaca a profissional.

A importância dos laços afetivos no dia a dia foi tema do podcast "Entre Nós", um espaço para conversas diretas e objetivas, onde profissionais de diversas áreas compartilham seus conhecimentos e experiências para ajudar os ouvintes a terem uma vida mais saudável e feliz.

Os laços afetivos são importantes para garantir que o ambiente escolar tenha acessibilidade e que seja acolhedor para todos. Apesar dos desafios enfrentados no dia a dia, a pedagoga ressalta a importância de criar um ambiente acolhedor para todos os alunos, independentemente de suas diferenças, para que possam aprender e se desenvolver juntos.

Ao longo de sua jornada profissional, diversos momentos foram marcados por desafios, incluindo o acolhimento de crianças com deficiência, como autistas, o que proporciona, diariamente, experiências únicas e afetivas para a professora. "Trabalhar com crianças autistas é desafiador, é bom. Nos motiva a querer mais, a criar um ambiente acolhedor para eles. Não só para eles, mas para todos os alunos. Eu busco formas de acolher e incluir meus alunos", explica Daniele.

Para entender mais sobre o tema, acesse o episódio do podcast 'Entre Nós', que está disponível em OLiberal.com/play e é uma parceria com Max Domini. Não perca a oportunidade de ouvir e aprender mais.