Keynes Silva (União) lidera disputa eleitoral com 41,4% dos votos válidos em Igarapé-Miri

Na corrida eleitoral no município de Igarapé-Miri, o candidato do União, Keynes Silva surge como o principal candidato para ocupar o cargo de prefeito da cidade. De acordo com a última pesquisa realizada pelo Data Sensor, Keynes Silva lidera a disputa com 41,4% dos votos válidos. Na segunda colocação, Pina (PT) aparece com 37,3%. O candidato do PP, Irmão Nenca, pontua 20,6%, enquanto o Prof. João Batista Matos (PMB) registra 0,7% das intenções de voto.

A pesquisa eleitoral foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) sob o número PA-08929/2024. Com margem de erro de 4,9% para mais ou para menos, e um nível de confiança de 95%, o levantamento foi realizado entre os dias 27 e 30 de setembro de 2024, e contou com a participação de 400 entrevistados, em todos os bairros da cidade e nas comunidades da zona rural.

Pesquisa do Data Sensor aponta favoritismo de Keynes Silva (União) para ocupar o cargo de prefeito de Igarapé-Miri (Divulgação)

Na questão estimulada, onde os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Keynes Silva (União) também segue na liderança com 32,8%. O candidato Pina (PT) aparece em segundo lugar, com 29,6%, seguido de Irmão Nenca (PP), que possui 16,3% das intenções de voto. Na última colocação aparece o Prof. João Batista Matos (PMB) com 0,6%. Os eleitores indecisos ou que preferiram não opinar somam 15,3%. Já os votos nulos e brancos correspondem a 5,4%.

Em relação à rejeição, Pina (PT) aparece como candidato mais rejeitado entre os eleitores, somando 51% dos entrevistados que responderam que não votariam no candidato. Keynes Silva (União) apresentou um dos menores índices de reprovação, somando apenas 12,8%, seguido de Irmão Nenca (PP), com 6,6%. Prof. João Batista Matos possui 0,7% de rejeição. Os entrevistados que não souberam ou não quiseram responder representam 28,9% .

*Pesquisa registrada sob o número PA-08929/2024, realizada pelo Data Sensor, entre os dias 27 e 30 de setembro de 2024, com 400 pessoas entrevistadas. Possui margem de erro de 4,9% e nível de confiança de 95%.