Juruti avança no saneamento com novo aterro sanitário e iniciativa de reciclagem anunciados na COP30

A cidade de Juruti, no Pará, receberá duas grandes melhorias em seus sistemas de saneamento e reciclagem — avanços que devem beneficiar milhares de famílias e fortalecer a gestão ambiental em todo o município. Os anúncios foram feitos durante a COP30, em Belém.

O município avança com a construção de seu primeiro aterro sanitário licenciado, uma medida há muito esperada para substituir o atual depósito de lixo não controlado e melhorar as condições de saúde pública da população local.

A nova instalação — apoiada por um investimento de R$ 29,5 milhões da Alcoa — foi projetada para atender às normas ambientais e de saúde pública do Brasil. Ela contará com revestimento protetor especializado, sistemas de gerenciamento de chorume e gases e operações de descarte controladas, ajudando a proteger a qualidade do solo, da água e do ar locais.

O aterro terá capacidade para 300 mil metros cúbicos de resíduos sólidos e deve começar a operar em meados de 2027. Com a conclusão da obra, Juruti se tornará o quarto município do estado do Pará a operar um aterro sanitário licenciado.

“Este projeto reflete nosso compromisso com a melhoria da qualidade de vida dos moradores de Juruti”, disse Daniel Santos, presidente da Alcoa Brasil. “Ele representa um passo importante em direção a comunidades mais limpas, saudáveis e seguras”.

Juruti ganhará nova unidade de reciclagem e apoio aos catadores locais

Simultaneamente, Juruti também receberá novo apoio para expandir a reciclagem e promover oportunidades econômicas inclusivas.

Com uma contribuição de US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões) da Alcoa Foundation e implementação em parceria com o Instituto Recicleiros, a comunidade ganhará uma moderna Unidade de Reciclagem e um Plano Municipal de Coleta Seletiva. A iniciativa também oferecerá treinamento e apoio inicial para aproximadamente 40 catadores locais e suas famílias.

O programa foi elaborado para fortalecer a economia circular em Juruti, melhorando a segurança, a eficiência e a geração de renda para os trabalhadores que desempenham um papel fundamental na reciclagem local.

O projeto Recicleiros mostra como é possível melhorar a vida das pessoas e proteger o meio ambiente ao mesmo tempo”, disse Erich Burger Netto, Diretor Institucional do Recicleiros. “Com o apoio da Alcoa Foundation, vamos capacitar catadores locais, fortalecer a infraestrutura de reciclagem e ajudar Juruti a se tornar um modelo de economia circular na Amazônia.”

“Por meio desta colaboração, avançamos no compromisso da Fundação com a resiliência comunitária, ambiental e econômica”, disse Caroline Rossignol, Presidente da Alcoa Foundation. “Ao apoiar o trabalho do Recicleiros, estamos investindo no desenvolvimento sustentável e inclusivo, abordando desafios ambientais e de saúde relacionados aos resíduos e promovendo meios de vida mais dignos em Juruti.”

Um passo à frente para o desenvolvimento sustentável na Amazônia

Ambas as iniciativas foram destacadas durante a COP30 como exemplos de como investimentos em comunidades locais e regionais podem promover melhorias tangíveis no saneamento, na proteção ambiental e no bem-estar da comunidade.

Juntas, essas melhorias devem posicionar Juruti como referência em desenvolvimento sustentável na Amazônia, combinando uma infraestrutura pública mais sólida com programas que apoiam os meios de subsistência e a gestão ambiental.