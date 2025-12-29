João Coelho (PDT) assume a presidência da Câmara de Belém até 06 de janeiro
Mudança interina ocorre por conta da licença do prefeito Igor Normando (MDB)
Os trabalhos na Câmara Municipal de Belém (CMB) serão presididos, até o dia 06 de janeiro, pelo vereador João Coelho (PDT), 1° vice-presidente do Parlamento Municipal. A mudança provisória na liderança da Casa Legislativa ocorre porque o atual presidente, vereador John Wayne (MDB), assumiu a Prefeitura de Belém interinamente.
O prefeito de Belém, Igor Normando (MDB), está de licença até a próxima terça-feira, 06 de janeiro, quando reassume o posto na administração municipal.
Os vereadores João Coelho e John Wayne já se reuniram e ajustaram o planejamento dos próximos dias, para dar continuidade no trabalho que vem sendo realizado durante a gestão.
João Coelho está no segundo mandato como vereador, foi reeleito em 2024 com 12.026 votos. O parlamentar integra duas comissões, sendo presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e vice da Comissão de Indústria e Comércio.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA