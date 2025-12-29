João Coelho (PDT) assume a presidência da Câmara de Belém até 06 de janeiro

Os trabalhos na Câmara Municipal de Belém (CMB) serão presididos, até o dia 06 de janeiro, pelo vereador João Coelho (PDT), 1° vice-presidente do Parlamento Municipal. A mudança provisória na liderança da Casa Legislativa ocorre porque o atual presidente, vereador John Wayne (MDB), assumiu a Prefeitura de Belém interinamente.

O prefeito de Belém, Igor Normando (MDB), está de licença até a próxima terça-feira, 06 de janeiro, quando reassume o posto na administração municipal.

Os vereadores João Coelho e John Wayne já se reuniram e ajustaram o planejamento dos próximos dias, para dar continuidade no trabalho que vem sendo realizado durante a gestão.

João Coelho está no segundo mandato como vereador, foi reeleito em 2024 com 12.026 votos. O parlamentar integra duas comissões, sendo presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e vice da Comissão de Indústria e Comércio.