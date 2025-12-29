Capa Jornal Amazônia
João Coelho (PDT) assume a presidência da Câmara de Belém até 06 de janeiro

Mudança interina ocorre por conta da licença do prefeito Igor Normando (MDB)

Conteúdo sob responsabilidade da CMB
fonte

João Coelho integra duas comissões, sendo presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e vice da Comissão de Indústria e Comércio (Divulgação/CMB)

Os trabalhos na Câmara Municipal de Belém (CMB) serão presididos, até o dia 06 de janeiro, pelo vereador João Coelho (PDT), 1° vice-presidente do Parlamento Municipal. A mudança provisória na liderança da Casa Legislativa ocorre porque o atual presidente, vereador John Wayne (MDB), assumiu a Prefeitura de Belém interinamente.

O prefeito de Belém, Igor Normando (MDB), está de licença até a próxima terça-feira, 06 de janeiro, quando reassume o posto na administração municipal.

Os vereadores João Coelho e John Wayne já se reuniram e ajustaram o planejamento dos próximos dias, para dar continuidade no trabalho que vem sendo realizado durante a gestão.

João Coelho está no segundo mandato como vereador, foi reeleito em 2024 com 12.026 votos. O parlamentar integra duas comissões, sendo presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e vice da Comissão de Indústria e Comércio.

