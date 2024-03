JBM Brindes é referência em materiais publicitários e corporativos

Cada vez mais em alta no mundo corporativo, os brindes são fundamentais para as empresas que desejam deixar sua marca em evidência, seja para clientes, parceiros, colaborados e até mesmo potenciais clientes, pois sempre que um brinde é utilizado, a marca é lembrada. Ocupando lugar de destaque nesse cenário, a JBM Brindes é referência em produção de itens promocionais e corporativos no estado do Pará.

Há 25 anos no mercado, a empresa produz brindes, camisas promocionais e diversos acessórios, além de realizar a comunicação visual de empresas, por meio de placas, banners e adesivos. De acordo com João Bosco Monteiro Cardoso, proprietário da JBM Brindes, a instituição é muito mais do que uma empresa, pois tem a importante missão de satisfazer os clientes.

“A JBM possui dentro da empresa tudo que o cliente precisa: personalização de brindes, comunicação visual e a parte da costura. Além disso, nosso espaço físico conta com excelentes profissionais que estão prontos para atender o cliente da melhor maneira possível”, afirma João Bosco.

Atualmente, a empresa está localizada no bairro do Telégrafo e oferece atendimento para todo o território brasileiro, tendo a tecnologia de ponta como um dos seus diferenciais. Outro ponto importante é que a JBM conta com muita agilidade no atendimento, treinamento e aperfeiçoamento de seus colaboradores, flexibilidade e pontualidade nas entregas, além de uma constante pesquisa de novas linhas de produtos.

Parceria de sucesso

Há mais de 15 anos, a JBM Brindes possui uma parceria de sucesso com o Grupo Liberal, potencializando a marca da empresa, divulgando e demonstrando todo o carinho que o Grupo tem com os seus clientes e colaborados.

Este ano, a empresa produziu os troféus da 76ª edição do Rainha das Rainhas, maior concurso de beleza e fantasia do Brasil. É válido destacar que o troféu entregue à vencedora da disputa é um objeto de desejo de muitas jovens que sonham com as passarelas e holofotes. Sendo assim, a peça que chega às mãos da Rainha é confeccionada com muito carinho, criatividade e cuidado.

João Bosco é proprietário da JBM Brindes. O empresário revela que se sente extremamente grato por ter confeccionado os troféus da 76ª edição do Rainha das Rainhas. (André Oliveira/ O Liberal)

Para o proprietário da JBM Brindes, é uma honra participar de um evento tão tradicional e amado pela sociedade paraense. “É uma sensação de alegria e gratidão poder fazer parte desse evento belíssimo, que tem história e vem somando cultura para o Carnaval paraense”, destaca João Bosco.

Diversidade

A JBM possui um amplo catálogo de produtos e já prestou serviço para instituições renomadas, entre elas, Correios, Sebrae, Hidrovias do Brasil e Consul. Além disso, a empresa se destaca por produzir produtos ecológicos que têm como principal preocupação o bem-estar da fauna, da flora do ecossistema em geral. Um exemplo disso são as sacolas e copos ecológicos, que são itens recicláveis e reutilizáveis.

A JBM Brindes oferece as melhores soluções em brindes corporativos e promocionais (Divulgação/JBM Brindes)

A seguir, confira a variedade de produtos da JBM:

- Bloco de anotações;

- Kits de cozinha;

- Chaveiros;

- Canecas e copos;

- Canetas metálicas, plásticas e marca texto;

- Mochilas, bolsas e pastas;

- Kit vinho;

- Produtos de informática;

- Uniformes.

Serviço

A JBM Brindes está localizada na travessa 14 de março, nº 218, bairro do Telégrafo. Para mais informações, entre em contato por meio do telefone: (91) 98414-5533 ou acesse o Instagram @jbmbrindes.