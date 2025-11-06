Investir no Reserva Bitencourt Residence é apostar em valorização

O mercado imobiliário tornou-se muito promissor no Brasil e no mundo, já que investir em imóveis significa apostar em um bem durável, com valorização contínua ao longo dos anos. Localizado em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, o Reserva Bitencourt Residence é um exemplo claro dessa valorização, pois possui uma localização estratégica e uma estrutura completa.

De acordo com Natália Negrão, responsável pelo planejamento e coordenação das vendas do Reserva Bitencourt, o empreendimento tem uma localização estratégica e rara. No coração de Ananindeua, com 150 metros de fachada para a BR-316, o Reserva Bitencourt está situado em uma das últimas áreas disponíveis para um empreendimento deste porte.

“E há um diferencial extraordinário: a entrada do condomínio será integrada a um futuro mall de lojas, um próximo lançamento do Grupo Aço Pará. Essa conexão vai transformar o cenário da região, trazendo ainda mais exclusividade, sofisticação, comodidade e valorização para quem escolher morar aqui, uma verdadeira porta de entrada para um novo eixo de conveniência urbana”, destaca Natália Negrão.

Estrutura completa

O empreendimento entrega 400 lotes em condomínio fechado, com infraestrutura completa de lazer e segurança, pensado para proporcionar praticidade, conforto e um estilo de vida superior. A sofisticação e o design se encontram com o melhor da vida ao ar livre: são mais de 30 itens de lazer, incluindo praças, clube completo, diversas práticas esportivas e mais de 1 km de ciclofaixa.

Empreendimento une densidade, conforto, estética e sustentabilidade (Divulgação/ Reserva Bitencourt Residence)

“O posicionamento também é um ponto forte: abriremos vendas com valor de partida competitivo e unidades em condições especiais no dia da abertura, com preços abaixo dos concorrentes da região e condições comerciais facilitadas para quem deseja investir ou garantir o lote ideal para construir”, acrescenta Natália Negrão.

Outro ponto importante é que o Reserva Bitencourt é ideal para famílias que buscam segurança e lazer completo, para casais e profissionais que valorizam praticidade e mobilidade, e para investidores que querem aproveitar um projeto de alto padrão em uma região com forte potencial de valorização.

