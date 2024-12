Instituto Brasileiro de Direito Público e Privado lançará livro nesta quarta-feira, em Belém

A população paraense conhecerá, na próxima quarta-feira (11), mais um trabalho de peso do Instituto Brasileiro de Direito Público e Privado (IBDPP), que lançará a obra "Magníficas Mulheres: Mulheres do Sistema de Justiça" em uma cerimônia na Estação das Docas, em Belém. O evento terá a presença da vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, e da ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Edilene Lobo.

O livro é uma coletânea de artigos que trata de diversos temas do direito, especialmente do direito público, com ênfase ao papel das mulheres no sistema de justiça e de controle, conforme explica Jeferson Antonio Fernandes Bacelar, professor universitário e um dos coordenadores do livro.

“Logo, temos textos que versam sobre direito penal, direito processual, direito administrativo, direito constitucional, mas também interessantes abordagens sobre a história e o espaço feminino conquistado no poder judiciário, nos tribunais de contas, na advocacia, na docência. Enfim, é uma obra de vai agradar a todos os leitores”, afirma.

Autores

Vale destacar que a obra, coordenada por Giussepp Mendes, Jeferson Bacelar e Denise Mendes, tem uma lista de quase 100 autores, que inclui renomados juristas, ministros de grandes tribunais e outras figuras proeminentes. A publicação fará uma homenagem à presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), desembargadora Nazaré Gouveia; à presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes; e à defensora pública geral do Pará, Mônica Belém.

De acordo com o advogado Giussepp Mendes, o objetivo do livro é dar visibilidade às trajetórias inspiradoras de mulheres no sistema de justiça, evidenciando suas conquistas e contribuindo para ampliar a narrativa feminina no setor jurídico. A obra busca inspirar futuras gerações de mulheres a alcançar seus objetivos e refletir sobre a igualdade de gênero garantida pela constituição.

“Além de servir como um documento histórico, a obra destaca a transversalidade do direito e promove a diversidade de perspectivas e experiências. É uma contribuição significativa para o fortalecimento do sistema jurídico brasileiro e a valorização da presença feminina no setor”, pontua Giussepp Mendes.

O livro "Magníficas Mulheres: Mulheres do Sistema de Justiça" é uma parceria do IBDPP e do escritório Pinheiro & Mendes Advogados. Para saber mais, clique aqui.