Inscrições para o Prêmio Ampla de Jornalismo encerram em 15/9

Com o tema “Desenvolvimento Regional da Amazônia – Práticas e Soluções”, o I Prêmio Ampla de Jornalismo recebe inscrições de conteúdos até o dia 15 de setembro. A premiação é uma iniciativa da plataforma de liderança Ampla Amazônia, que reúne cerca de 30 conselheiros dedicados a diversas áreas e fomenta o diálogo e ações em prol do desenvolvimento sustentável da região amazônica.

O prêmio visa reconhecer o trabalho de profissionais que produzem reportagens sobre a Amazônia, além de incentivar a produção de conteúdo sobre o desenvolvimento social, cultural, ambiental e econômico da região por parte da imprensa regional e nacional. As inscrições e os detalhes podem ser acessados aqui.

De acordo com Giussepp Mendes, um dos fundadores da plataforma, o prêmio é uma maneira de enaltecer conteúdos confiáveis sobre a região amazônica. “Saber mais sobre a Amazônia possibilita que as pessoas repassem informações corretas sobre a região e promovam boas iniciativas. A imprensa é o quarto poder, os jornalistas são fundamentais para termos uma sociedade informada, principalmente em tempos de fake news. O objetivo maior é reconhecer fontes confiáveis de informação, fontes legítimas e que tenham responsabilidade com o que noticiam. Isso é fundamental para uma sociedade evoluir”, afirma.

Giussepp Mendes, do Escritório Pinheiro e Mendes, é um dos fundadores da plataforma Ampla Amazônia (Marco Nascimento)

O prêmio também ajuda a mobilizar a classe jornalística, que tem ainda mais motivos para produzir conteúdos de relevância. “Dá a oportunidade e incentiva a disseminação de informações confiáveis sobre os segmentos mais marcantes da nossa economia, como a indústria, o setor extrativista, o próprio terceiro setor. E o momento pré-COP30 é mais do que oportuno para se falar sobre a Amazônia”, acrescenta Giussepp.

Regulamento

Para concorrer, os trabalhos devem abordar temas sobre a realidade amazônica, publicados entre 15 de abril e 15 de setembro de 2024 em diversas mídias brasileiras. A participação é exclusiva para jornalistas com Registro Profissional válido, sendo desqualificados automaticamente os trabalhos com conteúdo racista, apologia ao crime ou práticas ilegais.

Cada participante pode inscrever até dois trabalhos por categoria, e as inscrições são gratuitas, dentro do prazo estabelecido. As categorias se referem à abrangência dos veículos onde as reportagens foram publicadas, estadual, nacional ou online (exclusivamente reportagens veiculadas em portais de notícias). Os vencedores de cada categoria receberão prêmios em dinheiro e troféus: R$ 15 mil para o primeiro colocado, R$ 10 mil para o segundo e R$ 5 mil para o terceiro.

Jornalistas do Brasil inteiro podem participar da premiação com conteúdos em três categorias: estadual, nacional e online (Marco Nascimento)

A cerimônia de premiação está programada para acontecer no dia 7 de novembro. O evento contará com a participação da jornalista Cristiane Pelajo, que dividirá a apresentação com jornalista amazônico, ainda em definição. O prêmio terá como curador o jornalista, escritor e roteirista pernambucano Klester Cavalcanti.

Serviço:

Prêmio Ampla de Jornalismo

Inscrições: até 15 de setembro, por meio deste site

Data da premiação: 7 de novembro, em Belém