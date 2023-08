Inscrições para o Pedal da Cooperação edição Belém estão abertas

Em comemoração ao Dia C, Dia de Cooperar, o Pedal da Cooperação edição Belém irá movimentar a cidade das mangueiras no dia 3 de setembro, a partir de 7h, no Portal da Amazônia. O evento ciclístico é uma realização do Sistema OCB/PA em conjunto com as cooperativas Sicredi Norte, Unimed Belém, Uniodonto Belém, Sicoob Unidas, Sicoob Cooesa, Concaves e Cresol, e conta com o apoio da Prefeitura de Belém.

Levando o cooperativismo para as principais ruas e avenidas de Belém, incentivando a prática esportiva, a cooperação e a solidariedade, o passeio terá aproximadamente 14 km, com saída e chegada em um dos principais cartões-postais, o Portal da Amazônia.

O percurso passará pela rua Mundurucus; travessa Quintino Bocaiúva; avenida Gentil Bittencourt; travessa 14 de março; rua Oliveira Belo; avenida Generalíssimo Deodoro; avenida Conselheiro Furtado; travessa Quintino Bocaiúva; rua Boaventura da Silva; avenida Visconde de Souza Franco; avenida Marechal Hermes; Boulevard Castilhos França; avenida Portugal; rua Padre Champagnat; rua Doutor Assis; rua Carneiro Rocha; rua do Arsenal e retorna ao Portal.

Para se inscrever, o participante deve acessar o link até o dia 23 de agosto. Para confirmar a inscrição, o participante deverá doar três quilos de alimentos não perecíveis na sede do Sistema OCB/PA, localizado na avenida Conselheiro Furtado, 1693, no bairro da cremação.

A entrega dos alimentos deverá ser feita entre os dias 24 e 25 de agosto, nos horários das 8h às 12h e das 13h às 17h, juntamente com a retirada do kit cooperativo que contém camisa, sacochila e garrafa estilo squeeze.

VEJA MAIS

Percurso

Durante o percurso, haverá pontos específicos para a hidratação dos participantes, na frente das agências da Uniodonto Belém, Sicredi Norte, Sicoob Cooesa e na Sede do Sistema OCB/PA. Além do pedal, a Unimed prestará serviços de aferição de pressão, medição de glicemia e orientações de saúde.

As cooperativas participantes também realizarão ações para apresentar seu portfólio de serviços à comunidade. Para animar os participantes, o DJ irá tocar durante todo evento e percurso, além disso, para manter a animação, haverá uma aula de zumba após a chegada.

Alimentos

Todos os alimentos arrecadados serão doados para duas instituições: Creche Lar Cordeirinho de Deus, que atende crianças com famílias em situação de vulnerabilidade e a Creche Professora Edelburga Queiroz, que atende filhos de catadores de materiais recicláveis e a comunidade em Icoaraci.

Reforçando a sustentabilidade ambiental, a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis (CONCAVES) irá recolher todos os resíduos utilizados durante o evento e no percurso, sendo assim, gerando renda para os cooperados e destinando os materiais da forma correta.

“O Dia C é a essência do cooperativismo, evidenciando a responsabilidade social e o senso de comunidade. Ano passado, foram mais de duas toneladas de alimentos arrecadados e mais de mil participantes, para esse ano, a nossa expectativa é que o número duplique, para que mais pessoas possam conhecer o cooperativismo e além disso, levar solidariedade ao próximo”, disse o presidente do sistema OCB/PA, Ernandes Raiol.