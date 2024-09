Inscrições para as vagas do curso de Medicina da UNIESAMAZ encerram nesta próxima quinta-feira

As inscrições para o aguardado processo seletivo do curso de medicina do Centro Universitário da Amazônia – UNIESAMAZ estão encerrando. O prazo final é nesta quinta-feira, 19 de setembro, oferecendo aos candidatos a última oportunidade de participar de um dos cursos mais procurados da Instituição.

A prova, que será aplicada no próximo domingo, 22 de setembro, ocorrerá das 08:00h às 12:00h no campus São Pedro, localizado na Travessa São Pedro, nº 544, bairro Campina, em Belém. Os candidatos que ainda não se inscreveram devem acessar o site oficial da UNIESAMAZ (www.uniesamaz.edu.br) para garantir a participação.

Prazo final de inscrição é nesta quinta-feira, 19 de setembro (Foto: comunicação Uniesamaz)

Os resultados serão divulgados até o dia 24 de setembro de 2024, e o período de matrículas ocorrerá de 25 a 27 de setembro. As aulas estão previstas para iniciar em 01 de outubro, no campus São Pedro, onde o curso de medicina é ofertado em modalidade presencial e com regime de tempo integral.

Para mais informações, os candidatos podem entrar em contato com a Central de Atendimento da UNIESAMAZ pelo WhatsApp (91) 99292-0101 ou pelo e-mail atendimento@uniesamaz.edu.br. Não perca essa chance de ingressar no curso de Medicina da UNIESAMAZ, referência de ensino na Amazônia!

Aulas estão previstas para iniciar em 01 de outubro, no campus São Pedro (Foto: comunicação Uniesamaz)

Acesse aqui o edital completo.