O Sesc em Santarém iniciou 2025 com oferta de cursos e atividades que passam pelas áreas de lazer e assistência. As inscrições estão abertas para todos os públicos. As matrículas são realizadas pelo site ou na central de relacionamento da unidade, que funciona de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.

Na área do lazer, as turmas de musculação são excelentes opções para aqueles que desejam começar o ano cuidando do bem-estar físico. As turmas estão disponíveis em diversos horários e dias da semana. Pessoas a partir de 15 anos podem se inscrever.

Em assistência, as ações de valorização social trazem a oferta de dois tipos de curso de corte e costura. "Aprendendo a Arte de Costurar” ocorrerá às segundas e quartas e “Moda Malharia, Fardamentos e Peças Íntimas” será realizado às terças e quintas. As aulas já iniciam neste mês, sendo sempre das 15h15 às 18h e das 18h15 às 21h e seguem até março. A taxa de inscrição é única para todo o curso, não sendo necessário pagar mensalidades.

A credencial Sesc deve estar ativa, atualizada e dentro do prazo de validade. Aqueles que forem se inscrever em alguma das atividades físicas devem apresentar o atestado médico. Ele deve ser entregue ao professor no primeiro dia de aula e ter validade de até 12 meses.

Serviço

Inscrições abertas no Sesc em Santarém

Inscrições: na Central de Atendimento da unidade ou pelo site sesc-pa.com.br

Endereço: Sesc em Santarém (Rua Wilson Dias da Fonseca, nº 535 – Central)

Informações: (93) 99169-2954 (Sesc em Santarém)

(91) 4005-9501 (Fale com o Sesc)

E-mail: comunicacao@pa.sesc.com.br

Acesse o site

Facebook: Sesc no Pará | Instagram: @sesc_pa | Youtube: Sesc no Pará | LinkedIn: Sesc no Pará