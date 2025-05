Inovação: primeiro ice de Jambu é criado na Amazônia

“Por essa o mercado de bebidas nacional e internacional não esperavam, mas nossos esforços são para colocar em evidência e democratizar o Jambu, bioativo da Amazônia, ainda pouco conhecido e o Ice é uma bebida mais acessível e de conveniência”, comenta o inventor do primeiro Ice de Jambu do mundo, Omilton Quaresma, sócio-diretor e master blender da destilaria de bebidas da Amazônia que produz há nove anos bebidas alcoólicas das marcas Indiazinha e Almazônia, na cidade de Abaetetuba, estado do Pará, Amazônia brasileira.

Omilton Quaresma junto com o sócio e engenheiro químico, Robert Campos, fundaram há nove anos uma destilaria de bebidas em uma fazenda de 42 hectares na cidade de Abaetetuba. Colegas de faculdade, tornaram-se amigos, passando boa parte do curso dividindo os estudos com longas conversas sobre empreendedorismo e o grande potencial dos recursos naturais da Amazônia, hoje denominados pela comunidade científica de bioativos.

Ambos tiveram infâncias semelhantes em seios empreendedores. Omilton é filho de pequenos comerciantes da cidade de Abaetetuba e, como filho mais velho, tinha como obrigação cuidar da pequena mercearia da família, em horário diferente do escolar, pois seus pais sempre lhe deram responsabilidades, mas o conduziram ao caminho dos estudos.

Robert é filho de pequenos agricultores de São Francisco do Pará, ajudava os pais na produção de culturas desde a roça para produção de farinha de mandioca até uma tentativa frustrada de produzir peixes em um pequeno tanque, invadido por forte chuva, que levou grande parte desses e fez a atividade tornar-se inviável. Ambos foram educados com valores fortes tendo a fé e o trabalho como um dos pilares fundamentais de suas formações.

Quis o universo que nutrissem o mesmo sonho, de industrializar de forma sustentável na Amazônia, quebrando tabus apresentados pelos professores nas aulas de “Estudos Amazônicos” de sua época, onde diziam que o grande problema da Amazônia residia no fato dos grandes projetos explorarem matérias-primas da região e enviarem essas para agregação de valor por meio da verticalização em outros países. “Isso me marcou desde aquela época, certa vez pensei: nossa região tem terra, água, energia, insumos naturais, tudo em abundância, por que não criar uma marca e verticalizar aqui?”. Este sentimento viria anos depois ser a base do projeto de produção de bebidas na região, comenta o engenheiro, que após a faculdade com o sócio idealizou tal projeto.

“Quando idealizamos a destilaria já pensávamos em ser inovadores, utilizando os bioativos da Amazônia em nossas bebidas, tais como jambu, açaí e guaraná, nos diferenciando automaticamente de outras indústrias de bebidas do Brasil e exterior. Assim, criamos as bebidas de “Estilo Amazônico”.

A fábrica desde o começo atende toda a legislação ambiental, emprega majoritariamente mulheres do entorno da fazenda (área rural) e incentiva alguns produtores da agricultura familiar a produzirem jambu de qualidade, cuidando do meio ambiente.

“A regra é: só podem produzir em áreas onde já cultivavam suas roças ou hortaliças, sem abrir novas áreas e se o cultivo for mais atraente do ponto de visto econômico e financeiro, uma vez que nossa preocupação é que este pequeno produtor tenha sua produção rentável para sua família com nossa garantia de compra de toda a produção a preço justo. Vem dando certo, temos vários depoimentos de mudança de vida que chegam a nos emocionar, como o caso da Irmã Conceição, como é conhecida Maria da Conceição de Santa Maria do Pará que está há cinco anos na parceria conosco e já formou uma nora em faculdade particular, terminou de construir sua casa, comprou uma chácara e uma moto nova para a família”, finaliza Omilton.

O Ice de Jambu fará sucesso no mercado em especial durante a COP 30, que acontecerá em novembro na cidade de Belém do Pará, pois será um grande atrativo ao público. Isso por ser uma bebida leve e refrescante, suave, com notas cítricas de limão e o leve efeito treme do jambu, ideal para beber bem gelado.

Vale ressaltar que Indiazinha já é bastante reconhecida e valorizada na região e fora, uma vez que a marca é vista como um dos ícones de qualidade do estado do Pará, sendo reconhecida como líder no segmento de bebidas de jambu, com os rótulos Indiazinha Jambu e o licor fino Almazônia. Além desses lançaram recentemente a Indiazinha Caipijambu, que é um drink engarrafado pronto para servir gelado ou em copo com gelo que tem sabor limão e o tremor do jambu.

A marca Indiazinha está presente nos principais restaurantes, bares e redes de supermercados e atacados do estado do Pará, nos demais estados da região norte em algumas feiras livres, restaurantes, supermercados e atacados. No restante do Brasil principalmente em pequenos revendedores e casas especializadas, porém segue em expansão.