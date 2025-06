Iconiq by Quadra celebra início das obras em evento exclusivo para clientes

No último sábado, dia 07 de junho, a Quadra Engenharia promoveu um evento exclusivo para os clientes do Iconiq by Quadra, reunindo moradores e investidores para celebrar o início das obras do empreendimento que já se consolida como uma nova referência de arquitetura, design e sofisticação em Belém.

O encontro foi realizado na Quadra Store Doca e contou com uma experiência gastronômica assinada pela The Premium Steak, reforçando o conceito de excelência, curadoria e atenção aos detalhes que fazem parte do DNA da Quadra.

Projeto assinado pelo arquiteto Rui Carneiro, com interiores de Conceição Barbosa e paisagismo de Benedito Abbud (Divulgação/Quadra Engenharia)

Localizado na Avenida Visconde de Souza Franco – Doca, uma das regiões mais valorizadas da cidade, o Iconiq by Quadra nasceu com a proposta de unir arquitetura contemporânea, tecnologia, sustentabilidade e uma experiência residencial que eleva o conceito de viver bem.

Assinado pelo arquiteto Rui Carneiro, com interiores de Conceição Barbosa e paisagismo de Benedito Abbud, o projeto traduz, em cada detalhe, o compromisso da Quadra com a estética, a funcionalidade e a excelência.

Composto por apartamentos de 193m², com até 3 suítes, 2 unidades por andar e 3 vagas de garagem, além de duplex exclusivos com 383,91m², o Iconiq by Quadra oferece uma estrutura de lazer e bem-estar que reflete o estilo de vida sofisticado dos seus clientes. Entre os ambientes estão Wine Lounge, Pub Gourmet, Celebrate Space, Fitness, Spa, Pool House, Steak Zone, Solarium, Pet Place, Car Wash, além de espaços pensados para conveniência e conforto no dia a dia.

O empreendimento também incorpora as soluções do Quadra Tech, que reúne um ecossistema de tecnologia embarcada, automação, segurança e conectividade. Fazem parte desse conceito recursos como automação residencial, som ambiente via Wi-Fi nas áreas comuns, controle biométrico, câmeras de alta definição, tomadas USB-C nas suítes e infraestrutura de conectividade, proporcionando mais conforto, segurança e eficiência.

Iconiq oferece uma estrutura de lazer e bem-estar que reflete o estilo de vida sofisticado dos seus clientes (Divulgação/Quadra Engenharia)

No pilar da sustentabilidade, o Quadra Eco traz soluções responsáveis e inteligentes, como energia solar para parte das áreas comuns, sistema de reuso de água da chuva para irrigação, triturador de resíduos orgânicos nas unidades e carregamento para carro elétrico na vaga privativa — iniciativas que reforçam o compromisso da Quadra com a eficiência, a responsabilidade ambiental e a inovação.

“O início das obras do Iconiq by Quadra é uma etapa que merece ser celebrada junto de quem confiou no projeto e faz parte dessa jornada. Este foi um momento pensado para compartilhar conquistas, reforçar vínculos e, acima de tudo, agradecer pela confiança dos nossos clientes. O Iconiq by Quadra representa um novo patamar no mercado imobiliário de Belém e reflete o nosso compromisso em entregar algo verdadeiramente extraordinário”, destacou Leopoldo Couceiro, CO-CEO da Quadra Engenharia.

Com 100% das unidades comercializadas, o Iconiq by Quadra reafirma o sucesso de um projeto que se tornou sinônimo de desejo, prestígio e valorização no mercado imobiliário da cidade.