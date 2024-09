I Prêmio Ampla de Jornalismo recebe 100 candidaturas e encerra inscrições

O I Prêmio Ampla de Jornalismo reuniu um impressionante número de 100 candidaturas, mostrando a força e a relevância da iniciativa no cenário jornalístico brasileiro. As inscrições, que foram abertas há três meses, estão agora oficialmente encerradas, marcando uma etapa importante na consolidação do prêmio.

O prêmio tem como objetivo principal reconhecer e incentivar a excelência no jornalismo, ressaltando a importância de uma imprensa livre e de qualidade. Profissionais de todo o país enviaram seus trabalhos, buscando não apenas o reconhecimento, mas também contribuir para o fortalecimento da prática jornalística no Brasil.

O pioneirismo do I Prêmio Ampla de Jornalismo reside na sua abordagem inovadora e inclusiva. Pela primeira vez, um prêmio de jornalismo no Brasil valorizou de maneira equitativa diversas áreas de atuação, desde o jornalismo investigativo até projetos de comunicação comunitária. Essa diversidade de categorias permitiu uma ampla participação e uma representação mais fiel da realidade jornalística do país.

Prêmio tem como objetivo principal reconhecer e incentivar a excelência no jornalismo (Marco Nascimento)

A comissão organizadora, composta por renomados jornalistas e especialistas em comunicação, terá a árdua tarefa de avaliar os trabalhos inscritos. A seleção será criteriosa, levando em conta aspectos como originalidade, relevância e impacto social das matérias. Os vencedores serão anunciados em uma cerimônia especial no próximo mês.

Vencedores serão anunciados em uma cerimônia especial no próximo mês (Imagem: divulgação Prêmio Ampla)

Além de troféus e certificados, os ganhadores do I Prêmio Ampla de Jornalismo receberão prêmios em dinheiro e a oportunidade de participar de workshops exclusivos. Esses workshops serão ministrados por profissionais de destaque no cenário jornalístico nacional e internacional, proporcionando uma rica troca de experiências e conhecimentos.