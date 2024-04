I Fórum Municipal de Cultura e Turismo reúne entidades e poder público em Cametá

Na última terça-feira, 2 de abril, a Prefeitura de Cametá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desporto, realizou o I Fórum Municipal de Cultura e Turismo, com o objetivo de discutir questões referentes ao sistema municipal de cultura, turismo e ecoturismo e a formação dos conselhos da cultura e do turismo.

O evento marcou o início de um importante processo de discussão e planejamento para o desenvolvimento do setor cultural e turístico no município, demonstrando o compromisso da administração municipal em transformar a cidade em um polo de referência cultural e turística na região. Com o tema "Mapeamento Cultural –Turístico e Formação de Conselhos", o fórum teve como principal objetivo debater a criação e implementação do sistema municipal de cultura, visando potencializar a diversidade cultural da região.

Durante o evento, foram abordados temas como o Sistema Nacional da Cultura e Potencialidades do Turismo e Ecoturismo no município de Cametá. Além disso, foram discutidas políticas públicas voltadas para o setor, buscando criar um ambiente propício para o desenvolvimento sustentável da cultura e do turismo no município.

Durante o evento, foram abordados temas como o Sistema Nacional da Cultura e Potencialidades do Turismo e Ecoturismo no município de Cametá (Divulgação/Prefeitura de Cametá)

O vice-prefeito Ênio de Carvalho, em seu discurso de abertura, ressaltou a importância de investir na cultura e no turismo como estratégias para o desenvolvimento econômico e social da cidade. "Nossa cultura é rica, e o turismo é uma importante fonte de receita e geração de empregos para nossa comunidade", afirmou.

Ao final do evento, foram definidas algumas diretrizes e ações a serem tomadas para fortalecer a cultura e o turismo em Cametá, incluindo a criação dos municipais de cultura e turismo e a realização de investimentos em infraestrutura turística.