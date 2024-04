I Conferencia Municipal de Saúde debate o fortalecimento do Sistema de Saúde em Cametá

O Conselho Municipal de Saúde de Cametá, reuniu, na manhã da última quarta-feira, 17, líderes, profissionais da saúde e autoridades para debater estratégias, propostas e desafios no setor, na I Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. O objetivo do evento é aprimorar a qualidade e a eficiência dos serviços de saúde oferecidos no município.

A conferência contou com a participação do prefeito do município, Victor Cassiano; do vice-prefeito e Secretário de Educação, Ênio de Carvalho; do Secretário Municipal de Saúde, Charles Tocantins; Superintendente do Ministério da Saúde Estadual, Delcimar Viana, além de autoridades do setor. A conferência é um marco crucial para o fortalecimento do sistema de saúde da região.

Para o prefeito da cidade, Victor Cassiano, o evento é de extrema importância para o município. Além disso, o gestor destacou o quanto a saúde tem avançado no município nos últimos anos, principalmente pelo trabalho que vem sendo realizado em Cametá, como a construção de UBS’s, entrega de ambulanchas e ambulâncias, contratação de médicos, atendimentos com a UBS Fluvial, entre outros serviços.

“Estamos trabalhando muito para melhorar a saúde, pela valorização dos servidores e qualidade nos serviços prestados. Acredito que já conseguimos muitas conquistas nestes três anos de governo, mesmo sabendo que ainda há muito a ser feito”, declara o prefeito Victor Cassiano.

Diversos temas importantes para a área da saúde foram debatidos durante a Conferência (Divulgação/Prefeitura de Cametá)

Temas e Debates

Durante o encontro, foram abordados três eixos com temas considerados importantes para o debate e trocas de experiências: “A Democracia, controle social e o desafio da equidade na gestão participativa do trabalho e da educação na saúde”; “Trabalho digno, decente, seguro, humanizado, equânime e democrático do SUS: Uma agenda estratégica para o futuro do Brasil” e a “Educação para o desenvolvimento do trabalho na produção da Saúde e do cuidado das pessoas que fazem o SUS acontecer”.

Compromissos Firmados

Ao final da conferência, foram estabelecidos compromissos e diretrizes que orientarão as futuras ações da gestão do trabalho e da educação na saúde em âmbito estadual e federal. Os compromissos incluem investimentos, capacitação profissional, melhorias nas condições de trabalho, fortalecimento da atenção primária e ampliação do acesso aos serviços de saúde.

A realização da Conferência foi um marco importante para o município, que reuniu diferentes setores em prol de um objetivo comum: fortalecer e aprimorar o sistema único de saúde, o que vai refletir na qualidade dos atendimentos e serviços de saúde para a população cametaense.