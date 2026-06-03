Hydro fortalece cadeia de fornecedores locais para recuperação florestal na Amazônia
Área reflorestada equivale a aproximadamente 5.200 campos de futebol
A Hydro vem ampliando investimentos voltados ao fortalecimento da cadeia de fornecedores de mudas nativas utilizadas na recuperação ambiental de áreas mineradas no Pará. A iniciativa já contabiliza mais de 3.700 hectares reflorestados desde o início do seu programa de recuperação ambiental, em 2009. A área recuperada equivale a aproximadamente 5.200 campos de futebol e reforça o avanço das ações de reabilitação florestal desenvolvidas pela companhia na Amazônia.
Por meio da Mineração Paragominas, a companhia já destinou mais de R$ 600 mil para a aquisição de espécies florestais produzidas por viveiros localizados em municípios ao longo do mineroduto de 244 quilômetros que liga Paragominas à refinaria Alunorte, em Barcarena, no Pará.
A iniciativa integra o Programa de Recuperação de Áreas Mineradas da empresa e busca unir reabilitação ambiental e geração de renda para produtores da região amazônica. Até então, a demanda por mudas era atendida principalmente por dois viveiros próprios da companhia. Com a ampliação do projeto, a Hydro passou a incorporar fornecedores externos como estratégia para diversificar espécies e estimular o desenvolvimento econômico local.
“A partir do momento que temos fornecedores locais que consigam nos ajudar com fornecimento de mudas, passamos a ter uma melhor variabilidade genética de espécies e isso aprimora o nosso reflorestamento no que diz respeito à biodiversidade. Isso também contribui diretamente para o fomento da economia regional e a profissionalização de nossos parceiros. É um modelo que integra a restauração ambiental com a geração de valor na Amazônia", destaca o gerente sênior de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da Mineração Paragominas, Cícero Viana.
O processo de estruturação da cadeia produtiva envolveu desafios relacionados à qualificação dos produtores da região. Em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA), a empresa implementou um programa de capacitação voltado à profissionalização dos viveiros interessados em integrar a rede de fornecedores.
Entre as ações desenvolvidas estão orientações para regularização no Registro Nacional de Sementes e Mudas (RENASEM), melhorias na coleta e beneficiamento de sementes, adequação da infraestrutura dos viveiros e treinamentos técnicos voltados à produção de espécies florestais nativas.
“Nós fizemos o levantamento ao longo das sete cidades por onde passa o mineroduto para identificar viveiros e produtores de mudas e sementes que pudessem atender às nossas necessidades e percebemos que existiam poucos fornecedores capacitados para nos atender quanto às exigências técnicas e documentais para fornecimento de mudas nativas”, relata Kleber Vallim, consultor da Área de Suprimentos da Hydro.
Desde 2023, sete viveiros da região passaram a integrar oficialmente a cadeia de fornecedores da Hydro. Nesse período, já foram adquiridas 31.948 mudas de espécies amazônicas ameaçadas de extinção, entre elas Ipê Amarelo, Ipê Roxo e Mogno da Amazônia. Segundo a empresa, o volume corresponde ao potencial de recuperação de cerca de 19 hectares por meio do sistema tradicional de plantio.
Workshop técnico impulsiona profissionalização
Como parte das ações de fortalecimento da cadeia produtiva, a Mineração Paragominas realizou, em fevereiro, o 1º Workshop Técnico de Desenvolvimento de Fornecedores de Mudas. O encontro reuniu produtores já cadastrados e interessados em fornecer para a companhia.
Durante o evento, os participantes tiveram acesso a orientações sobre técnicas de produção de mudas, boas práticas operacionais, gestão contratual e processos de suprimentos adotados pela empresa, além de visitas aos viveiros da mineradora.
Zoraide Rodrigues, do Viveiro Perene Mudas, de Concórdia do Pará, enfatiza que o evento foi uma oportunidade de garantir desenvolvimento técnico para os fornecedores. “É muito importante porque a gente pode conhecer as estruturas da Hydro e ver as tecnologias que estão sendo trabalhadas e isso enriquece o nosso trabalho no viveiro. É importante também o trabalho com as mudas florestais para o meio ambiente e a Amazônia para que a gente possa manter em pé a nossa floresta”, comenta.
Mais de 3,7 mil hectares reflorestados
Desde a implantação do Programa, a Mineração Paragominas vem apresentando resultados expressivos quando o assunto é reflorestamento. Para isso, a empresa utiliza diferentes técnicas de reabilitação ambiental, como plantio tradicional, nucleação e regeneração natural. Também vêm sendo realizados testes com dispersão de sementes por drones, tecnologia utilizada para ampliar a eficiência dos processos de restauração florestal.
A introdução de espécies nativas da Amazônia, especialmente aquelas ameaçadas de extinção, contribui para a recomposição da biodiversidade vegetal e para o retorno gradual da fauna às áreas recuperadas, favorecendo o equilíbrio ecológico dos ecossistemas amazônicos.
Com a iniciativa, a Hydro busca consolidar um modelo que alia recuperação ambiental, valorização da biodiversidade e incentivo à economia regional por meio do fortalecimento de fornecedores locais.
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