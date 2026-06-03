Hydro fortalece cadeia de fornecedores locais para recuperação florestal na Amazônia

A Hydro vem ampliando investimentos voltados ao fortalecimento da cadeia de fornecedores de mudas nativas utilizadas na recuperação ambiental de áreas mineradas no Pará. A iniciativa já contabiliza mais de 3.700 hectares reflorestados desde o início do seu programa de recuperação ambiental, em 2009. A área recuperada equivale a aproximadamente 5.200 campos de futebol e reforça o avanço das ações de reabilitação florestal desenvolvidas pela companhia na Amazônia.

Por meio da Mineração Paragominas, a companhia já destinou mais de R$ 600 mil para a aquisição de espécies florestais produzidas por viveiros localizados em municípios ao longo do mineroduto de 244 quilômetros que liga Paragominas à refinaria Alunorte, em Barcarena, no Pará.

A iniciativa integra o Programa de Recuperação de Áreas Mineradas da empresa e busca unir reabilitação ambiental e geração de renda para produtores da região amazônica. Até então, a demanda por mudas era atendida principalmente por dois viveiros próprios da companhia. Com a ampliação do projeto, a Hydro passou a incorporar fornecedores externos como estratégia para diversificar espécies e estimular o desenvolvimento econômico local.

“A partir do momento que temos fornecedores locais que consigam nos ajudar com fornecimento de mudas, passamos a ter uma melhor variabilidade genética de espécies e isso aprimora o nosso reflorestamento no que diz respeito à biodiversidade. Isso também contribui diretamente para o fomento da economia regional e a profissionalização de nossos parceiros. É um modelo que integra a restauração ambiental com a geração de valor na Amazônia", destaca o gerente sênior de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da Mineração Paragominas, Cícero Viana.

O processo de estruturação da cadeia produtiva envolveu desafios relacionados à qualificação dos produtores da região. Em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA), a empresa implementou um programa de capacitação voltado à profissionalização dos viveiros interessados em integrar a rede de fornecedores.

Entre as ações desenvolvidas estão orientações para regularização no Registro Nacional de Sementes e Mudas (RENASEM), melhorias na coleta e beneficiamento de sementes, adequação da infraestrutura dos viveiros e treinamentos técnicos voltados à produção de espécies florestais nativas.

“Nós fizemos o levantamento ao longo das sete cidades por onde passa o mineroduto para identificar viveiros e produtores de mudas e sementes que pudessem atender às nossas necessidades e percebemos que existiam poucos fornecedores capacitados para nos atender quanto às exigências técnicas e documentais para fornecimento de mudas nativas”, relata Kleber Vallim, consultor da Área de Suprimentos da Hydro.

Desde 2023, sete viveiros da região passaram a integrar oficialmente a cadeia de fornecedores da Hydro. Nesse período, já foram adquiridas 31.948 mudas de espécies amazônicas ameaçadas de extinção, entre elas Ipê Amarelo, Ipê Roxo e Mogno da Amazônia. Segundo a empresa, o volume corresponde ao potencial de recuperação de cerca de 19 hectares por meio do sistema tradicional de plantio.

Iniciativa de reflorestamento alia recuperação ambiental, biodiversidade e fortalecimento de fornecedores locais (Divulgação/Hydro)

Workshop técnico impulsiona profissionalização

Como parte das ações de fortalecimento da cadeia produtiva, a Mineração Paragominas realizou, em fevereiro, o 1º Workshop Técnico de Desenvolvimento de Fornecedores de Mudas. O encontro reuniu produtores já cadastrados e interessados em fornecer para a companhia.

Durante o evento, os participantes tiveram acesso a orientações sobre técnicas de produção de mudas, boas práticas operacionais, gestão contratual e processos de suprimentos adotados pela empresa, além de visitas aos viveiros da mineradora.

Zoraide Rodrigues, do Viveiro Perene Mudas, de Concórdia do Pará, enfatiza que o evento foi uma oportunidade de garantir desenvolvimento técnico para os fornecedores. “É muito importante porque a gente pode conhecer as estruturas da Hydro e ver as tecnologias que estão sendo trabalhadas e isso enriquece o nosso trabalho no viveiro. É importante também o trabalho com as mudas florestais para o meio ambiente e a Amazônia para que a gente possa manter em pé a nossa floresta”, comenta.

Mais de 3,7 mil hectares reflorestados

Desde a implantação do Programa, a Mineração Paragominas vem apresentando resultados expressivos quando o assunto é reflorestamento. Para isso, a empresa utiliza diferentes técnicas de reabilitação ambiental, como plantio tradicional, nucleação e regeneração natural. Também vêm sendo realizados testes com dispersão de sementes por drones, tecnologia utilizada para ampliar a eficiência dos processos de restauração florestal.

A introdução de espécies nativas da Amazônia, especialmente aquelas ameaçadas de extinção, contribui para a recomposição da biodiversidade vegetal e para o retorno gradual da fauna às áreas recuperadas, favorecendo o equilíbrio ecológico dos ecossistemas amazônicos.

Com a iniciativa, a Hydro busca consolidar um modelo que alia recuperação ambiental, valorização da biodiversidade e incentivo à economia regional por meio do fortalecimento de fornecedores locais.