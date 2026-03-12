Hospitalidade com propósito: como a hotelaria brasileira reposiciona o conforto

A hotelaria no Brasil vive um momento de transição silenciosa, mas profunda. O conforto, por muito tempo associado apenas à infraestrutura e à quantidade de serviços oferecidos, passa a ganhar novos significados. Hoje, ele se expressa na coerência da experiência, na relação com o destino e na forma como a hospedagem dialoga com as expectativas de um viajante mais atento às escolhas que faz.

Esse movimento acompanha mudanças claras no comportamento do consumidor. Viajar deixou de ser apenas um intervalo na rotina para se tornar uma experiência que carrega valores. Nesse contexto, o que diferencia uma boa estada não é o excesso, mas a sensação de cuidado, fluidez e pertencimento, elementos que fazem o hóspede se sentir parte do lugar, e não apenas um visitante passageiro.

Quando o hotel faz parte do destino

A trajetória da GAV Resorts ajuda a ilustrar essa transformação da hotelaria brasileira. Em Salinópolis (PA), a empresa mantém três empreendimentos inseridos em um território marcado pela força da natureza e pela identidade costeira: o Park GAV Resorts, voltado à convivência familiar e ao lazer; o Premium GAV Resorts, com foco em conforto contemporâneo e serviços variados; e o Exclusive GAV Resorts, que aposta em bem-estar e entretenimento para diferentes perfis de hóspedes. Todos estão localizados próximos à Praia do Atalaia, um dos principais atrativos naturais da região.

Em Porto de Galinhas (PE), um dos destinos mais procurados do Nordeste, a rede opera o Porto 2 Life e o Porto Alto Resort, empreendimentos que combinam infraestrutura completa com acesso direto ou facilitado às praias, atendendo especialmente famílias e grupos que buscam experiências de descanso e convivência.

Empreendimentos da Gav Resorts contam com áreas de lazer, espaços de convivência e programação para diferentes perfis (Divulgação/GAv Resorts)

Além das operações no Norte e no Nordeste, a empresa atua também em Pirenópolis (GO), com o Pyrenéus Residence GAV Resorts, um empreendimento que une o charme histórico da cidade goiana e a hospitalidade da rede, oferecendo infraestrutura completa de lazer, piscina, espaços de convivência e acesso fácil às atrações culturais e naturais da região.

A atuação da GAV se estende ainda a outros destinos do país, com projetos e lançamentos previstos em cidades como Gramado (RS), Pipa (RN), Maragogi (AL) e Barra de São Miguel (AL), em uma estratégia que busca levar sua proposta de hospitalidade a diferentes realidades regionais.

Mais do que oferecer estrutura e serviços, os empreendimentos operam a partir da premissa de que a hospedagem deve dialogar com o lugar onde está inserida. A experiência do hóspede se constrói no contato com a paisagem, no ritmo do destino e em escolhas que valorizam o território, criando uma relação mais próxima entre quem visita e o ambiente ao redor.

Nesse modelo, áreas de lazer, espaços de convivência e programação para diferentes perfis deixam de ser apenas atributos e passam a atuar como facilitadores do tempo de qualidade, do descanso e da interação — especialmente em viagens em grupo ou em família.

Conforto também é fazer escolhas conscientes

Essa nova leitura de conforto não se limita ao que é visível. Ela se manifesta também nas decisões operacionais do dia a dia. Práticas ligadas à sustentabilidade, ao consumo responsável e à gestão de recursos passam a integrar a experiência de forma orgânica, sem comprometer a sensação de bem-estar.

Na operação de Alimentos & Bebidas, por exemplo, iniciativas como a redução do uso de plástico descartável, a adoção de materiais reutilizáveis ou biodegradáveis e a priorização de fornecedores locais refletem uma preocupação que vai além da eficiência. Trata-se de alinhar discurso e prática em um destino onde o cuidado com o meio ambiente é parte essencial da narrativa.

Esse conjunto de escolhas aponta para um caminho em construção na hotelaria brasileira. Ao unir conforto, identidade local e propósito, empreendimentos como os da GAV mostram que a experiência de hospedagem pode ser, ao mesmo tempo, acolhedora, consciente e relevante. Em um país de dimensões e culturas tão diversas, esse equilíbrio se torna não apenas um diferencial competitivo, mas uma resposta às novas formas de viajar.