Hospital Mater Dei Porto Dias recebe selos que comprovam a eficiência da instituição de saúde

Com a capacidade de oferecer serviços de qualidade e segurança aos pacientes, reforçando o compromisso com a vida, o Hospital Mater Dei Porto Dias recebeu selos que certificam o alcance progressivo e a maturidade da gestão da instituição de saúde.

De acordo com Rômulo Simão Nina de Azevedo, superintendente de operações do Mater Dei Porto Dias, os selos foram recebidos este ano e em 2023, são eles: UTI Eficiente, selo Joint Commission International (JCI) e selo Great Place to Work (GPTW).

“O Hospital Mater Dei Porto Dias sempre esteve no protagonismo das mudanças em nossa região, com profissionais capacitados e envolvidos na promoção da melhor experiência e resultado no cuidado aos pacientes em todas as fases da vida”, afirma o superintendente.

Rômulo Simão atua como superintendente de operações do Mater Dei Porto Dias. O profissional ressalta o compromisso da instituição de saúde com o bem-estar dos pacientes. (Divulgação/Hospital Mater Dei Porto Dias)

A seguir, entenda mais sobre os selos recebidos pelo hospital:

- Joint Commission International (JCI): é uma acreditação americana, conhecida como rigorosa em seus padrões, que atesta a excelência em qualidade do atendimento hospitalar e a segurança do paciente. A certificação é baseada em rígidos critérios de qualidade em saúde e se tornou referência no mundo todo. No norte do Brasil, o Hospital Mater Dei Porto Dias foi o primeiro a ganhar o selo JCI;

- Great Place to Work (GPTW): é o selo que garante a instituição como pertencente ao grupo de empresas com a qualificação de melhor lugar para trabalhar. Permite o olhar institucional para atenção ao ambiente de trabalho e para as relações entre os profissionais, promovendo melhorias sistêmicas em comunicação, valorização e respeito;

- UTI Eficiente: é o selo promovido pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB) e Epimed, que avaliam as UTIs que obtiveram melhor desempenho por resultados assistenciais, bem como pela eficiência na promoção desses resultados com a melhor aplicação dos recursos tecnológicos disponíveis.

Com a conquista desses selos, o Hospital Mater Dei Porto Dias permanece envolvido com todas as ações de melhorias propostas por essas instituições acreditadoras, sempre promovendo a melhoria contínua dos processos, além da cultura e clima institucional.

É válido destacar que a instituição de saúde segue o modelo Fast-Track, que consiste em uma ferramenta de fluxo rápido de triagem e acolhimento, buscando a redução no tempo de espera entre o cadastro e o atendimento médico, com o objetivo de melhorar a experiência dos pacientes.

O hospital também possui serviço de urgência e emergência 24h por dia, sete dias por semana. Além das unidades de internação e de terapia intensiva prontas para proporcionar um cuidado especializado e seguro para os pacientes. Para saber mais, clique aqui.