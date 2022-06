Hospital do Coração realiza cirurgia neurológica inédita e de alta complexidade

O ser humano recebe a todo momento diversos estímulos do meio externo. Avistar um familiar ou um amigo querido, o ardor de uma superfície ou um objeto quente, o cheiro de uma refeição na hora do almoço, o barulho de um perigo iminente, entre outros eventos corriqueiros geram reações do corpo humano, que podem ser na forma de um sorriso, um aceno, uma contração, aquela sensação de água na boca ou a necessidade de fugir e se proteger. Tudo isso é captado e processado pelo sistema nervoso central que comanda essas e outras funções importantes do organismo

Devido a sua importância, os procedimentos que interferem nesse sistema são extremamente delicados e requerem a atuação de profissionais qualificados em um campo específico da Medicina chamado de Neurologia. Essa especialidade observa atualmente grandes avanços, como é o caso da cirurgia acordada, um procedimento de alta complexidade que já vem sendo utilizado com êxito no tratamento de diferentes distúrbios.

“Ela é indicada para os casos em que o mapeamento busca estudar a preservar funções do tipo linguagem, quanto a fluência, nominação e semântica. Outra região que traz benefícios em fazer a cirurgia awake é na área visual e quanto a reconhecimento através da memória”, explica o neurocirurgião Eric Paschoal, destacando a importância da técnica no tratamento de tumores cerebrais, de lesões cerebrais vasculares e de malformações arteriovenosas.

Um dos benefícios da cirurgia acordada é que ela identifica com maior precisão os aspectos funcionais do cérebro e os preserva mesmo diante da retirada de um tumor ou uma lesão grave. Isso é possível porque durante o procedimento o paciente é submetido a testes visuais, de linguagem e memória para garantir que a manipulação daquela região está sendo feito de forma segura sem causar comprometimentos futuros.

No mês de abril, o Hospital do Coração do Pará realizou pela primeira vez uma cirurgia acordada com uma paciente com malformação arteriovenosa na área da linguagem, que requer uma técnica ainda mais apurada e equipe de saúde multidisciplinar experiente. Em lesões desse tipo, o tempo médio de residência médica, por exemplo, é de 12 anos.

“Nossa equipe é uma das pioneiras no país, com experiência em 94 operações realizadas de um universo de 2500 lesões cerebrovasculares selecionadas para o método, operando pacientes não apenas no Pará, mas em outros estados”, destaca o doutor Eric Paschoal pontuando a atuação de neurocirurgia, neurofisiologia, neuropsicólogia e neuroanestesia no procedimento.

De acordo com neurologista, a cirurgia acordada feita no Hospital do Coração teve duas etapas, respeitando todo o processo recomendado para que se removesse o problema e se preservasse todas as funções. “A lesão foi completamente ressecada de forma efetiva e sem sequelas. A paciente em trinta dias foi curada de uma lesão que antes, sem essa tecnologia, nunca seria curada”, acrescenta.

Para Eric Paschoal, o bom resultado é fruto da parceria do grupo Neurogenesis com universidades e hospitais privados, como o Hospital do Coração, que investem no desenvolvimento de métodos inovadores para a saúde da região e, por isso, vem sendo reconhecidos nacional e internacionalmente pela performance e capacidade científica.

"Algo de orgulhar os paraenses e a região, pois é tudo prática e originário da região, com a perseverança de pesquisadores e cirurgiões com o espírito empreendedor e inovador", destaca o médico.