Hospital Adventista de Belém realiza evento exclusivo sobre ecocardiografia nesta sexta-feira (28)

O Hospital Adventista de Belém (HAB), juntamente com a empresa Cetrus, irá realizar na sexta-feira (28) o Simpósio em Ecocardiografia. A programação será realizada no HAB, a partir das 8h. O evento é destinado às áreas de ecocardiografia, cardiologia, medicina intensiva, anestesia, emergência e para os estudantes de medicina.

Para participar, os profissionais de medicina devem fazer a inscrição no site: https://www.even3.com.br/simposio-cetrus-ecocardiografia-roadshow-2024/. De acordo com Edgar de Brito Sobrinho, vice-diretor médico do HAB, essa iniciativa da instituição de saúde visa o compartilhamento de conhecimento.

Edgar Sobrinho, vice-diretor médico do Hospital Adventista de Belém (Divulgação)

“O Hospital Adventista de Belém quer se consolidar como disseminador de conhecimento, levando conhecimento para as mais diversas áreas e, principalmente, promovendo uma melhor assistência para as nossas equipes e para os pacientes”, ressalta o gestor.

Simpósio

O Simpósio em Ecocardiografia é um evento que reúne cardiologistas, intensivistas, emergencistas e anestesiologistas para discutir a integração entre a ecocardiografia e a prática clínica. O foco é promover uma conversa interdisciplinar, visando melhorar a qualidade do atendimento e os resultados para os pacientes.

Segundo Débora Murakami, Mariana Rezende e Wendy Sierraalta, médicas responsáveis pela coordenação da área de ecocardiografia do Cetrus, serão discutidos assuntos relevantes em que o ecocardiograma auxilia de forma fundamental na condução do paciente cardiológico, o que se deve esperar de um ecocardiograma e as informações fundamentais que o ecocardiografista deve avaliar e informar no laudo.

“A ecocardiografia pode diagnosticar uma ampla gama de doenças cardíacas, incluindo doenças das válvulas cardíacas, cardiomiopatias, doenças congênitas do coração, pericardite, entre outras. Este exame é crucial na cardiologia, pois oferece uma maneira não invasiva, segura e precisa de avaliar a estrutura e a função do coração, auxiliando desde o diagnóstico, avaliação da resposta terapêutica e seguimento desses pacientes. Pode indicar tratamento cirúrgico ou intervencionista, guiar procedimentos percutâneos, avaliar resultados intraoperatórios e auxiliar no atendimento e monitorização dos pacientes em ambiente de medicina crítica. Estamos entusiasmadas em participar desse projeto que irá acontecer com apoio fundamental do Hospital Adventista de Belém”, afirmam as médicas, que irão participar do evento.

A programação será repleta de conhecimentos compartilhados, como:

- Função ventricular esquerda;

- Imagem e função sistólica biventricular;

- Ecocardiograma na dor torácica;

- Destaques sobre amiloidose;

- Estenose valvar aórtica em situações especiais.

A iniciativa do HAB de sediar o simpósio demonstra o compromisso da instituição com a educação médica contínua e o aprimoramento dos cuidados com a saúde cardíaca na região. Eventos como esse são fundamentais para o desenvolvimento profissional e para a melhoria dos serviços de saúde oferecidos à população. Para se inscrever no evento, clique aqui.