Viagem com criança pequena: o que você precisa saber?

Viajar exige planejamento, e a presença de crianças pede cuidados redobrados. O médico Maiton Fredson, pediatra e neonatologista do Hapvida NotreDame Intermédica, traz dicas para realizar um passeio seguro e divertido.



A revisão do veículo é o primeiro passo antes da viagem. O médico indica a verificação da manutenção, a troca de filtro do ar condicionado e a limpeza geral do carro.



Ferramentas básicas como lanterna, pneu reserva e itens para ajudar na troca do pneu ajudam a evitar possíveis imprevistos, além de um carregador veicular de qualidade e o contato do seguro do veículo sempre com fácil acesso.



A organização de um roteiro de percursos e programações garantem uma viagem tranquila. A dica é alinhar as paradas com a rotina familiar. Aproveite o horário de descanso das crianças para percorrer trajetos mais longos. As paradas podem ser feitas quando eles acordarem.



O transporte das crianças deve ser tratado com atenção e cuidado. O pediatra alerta para a escolha adequada dos equipamentos, respeitando a especificidade de cada um. “Bebê conforto, cadeirinha infantil, banco de elevação, cada um desses equipamentos tem uma especificação e indicação para o bebê. É muito importante que você escolha o correto”, explica Maiton Fredson.



Itens como água, lanches rápidos e práticos para adultos e crianças oferecem um percurso mais confortável. A divisão de tarefas entre os adultos evita o cansaço e o desgaste. Fraldas descartáveis e de pano com acesso rápido e uma muda de roupas para os adultos também são sugestões do pediatra.



As crianças podem ficar cansadas ou entediadas viajando de carro, por isso é importante levar brinquedos indicados para idade para distrair.