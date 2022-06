Tontura e vertigem podem ser sinais de labirintite

Tontura e vertigem são frequentes em pessoas de diferentes idades e podem ser sintomas de várias doenças, inclusive da labirintite, por isso o diagnóstico precoce com um profissional capacitado é importante. O médico Maurício Cavalcante, clínico geral e pediatra do Sistema Hapvida, detalha sobre os principais motivos do surgimento dos sintomas e explica o que é a doença.

De acordo com o clínico geral, as tonturas e o torpor podem ser justificados por muitas causas desde a variação na pressão, glicemia até variações bioquímicas, mas a labirintite predomina.

Ela é um processo de inflamação na região do ouvido interno ou dos nervos que ligam o ouvido interno ao cérebro. E às vezes surge a partir simples resfriado e geralmente promove a perda de orientação do espaço.

Alguns distúrbios do dia a dia e hábitos como a má alimentação podem ser a causa da doença, como pontua o médico. “Ela é causada por distúrbios do sono, estresse, consumo de alimentos cafeinados: refrigerantes, chocolates, café e derivados”.

Nos primeiros dias de sintomas de tontura, torpor ou perda de orientação especial procure um médico para realizar o diagnóstico correto e receitar a medicação mais adequada para o tratamento da doença. “Se sintomas como esse acontecerem, o paciente deve procurar o médico para ser melhor avaliado”, finaliza.