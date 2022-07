Saúde dos idosos: saiba como evitar acidentes domésticos

No dia 26 de julho é celebrado o Dia dos Avós, figuras tão marcantes no ciclo familiar e que necessitam de cuidados especiais para que tenham uma vida longa e confortável. O médico Bruno Sampaio, coordenador dos médicos da família do Sistema Hapvida, apresenta orientações para evitar acidentes domésticos.

A maioria dos idosos possui dificuldade de locomoção em graus diferentes e algumas intervenções podem ser feitas no espaço para evitar quedas e acidentes em casa. “São medidas simples que podemos implementar no dia a dia do idoso, no cotidiano do idoso para diminuir esse risco de queda”, explica Bruno.

Tapetes podem escorregar e causar graves acidentes, por isso o mais indicado é remove-los de todos os cômodos da casa. Caso não seja possível retirar, a opção é adaptar com fitas antiderrapantes para que eles fiquem fixos no chão e não provoquem escorregões.

Retirada de tapetes e uso de calçados adequados previnem acidentes em casa (Carlos Diaz / Pexels)

Corrimão para deslocamento é um recurso que ajuda no deslocamento do idoso pela casa. Uma atenção especial deve ser dada ao banheiro. O ideal é colocar um corrimão no box e ao lado do vaso sanitário para facilitar a locomoção.

Uso de calçados adequados também é uma medida prevenção para diminuir o risco de queda. Evite que eles utilizem chinelas e sandálias baixas e que possam ser escorregadias. O médico ainda recomenda a utilização de bengalas caso a pessoa tenha uma limitação de mobilidade. “Essas medidas são medidas simples que podem ser implementadas no cotidiano do idoso e diminuem substancialmente o risco de queda e acidentes domésticos com o idoso”.

No caso de acidentes, a primeira atitude é buscar o auxílio de um profissional de saúde para realização de exames e verificação de possíveis fraturas. “Uma vez esse idoso tem uma queda, obviamente, é importante procurar ajuda de um profissional de saúde para descartar riscos de fratura nesses idosos. Descartando a fratura é preciso também trabalhar o aspecto psicológico e garantir a segurança desse idoso para que ele não tenha mais risco de queda”, finaliza o coordenador dos médicos da família.