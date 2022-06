O número de viroses respiratórias cresce durante o verão amazônico

As mudanças de temperatura e de clima em várias partes do país, inclusive no Pará, com a aproximação do verão amazônico, podem causar viroses respiratórias em pessoas de todas as idades, mas em especial nas crianças.

A infectologista Silvia Fonseca, do Sistema Hapvida, chama atenção para o cuidado com os pequenos. “É muito comum que as crianças pequenas tenham várias infecções respiratórias durante o ano principalmente nessa época”, explica.

E aponta que o surgimento de alguns sintomas como dificuldade de respirar e febre alta são sinais de alerta para procurar um médico. No surgimento dos primeiros sintomas, a telemedicina auxilia com a realização da consulta remota para entender a gravidade do caso e ajudar a fechar o diagnóstico mais adequado.

“De uma maneira geral dá até para gente consultar o médico via remota, via a telemedicina, que pode tirar dúvidas e pode ajudar a direcionar se está na hora da criança ser levada ao pronto socorro ou se com medidas mais simples prescritas por um médico na telemedicina isso pode ajudar”, esclarece a médica.