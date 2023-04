Doenças psicossomáticas: tratamento multiprofissional é fundamental para diagnóstico

As doenças psicossomáticas envolvem fatores físicos e psicológicos e, na maioria das vezes, iniciam com desequilíbrios emocionais. É uma condição que pode acometer pessoas de todas as idades e, geralmente, surge após longos períodos de estresse, medos, traumas ou perdas durante a vida.

O psiquiatra Raphael Luna esclarece que o quadro surge sem uma causa orgânica evidente e caso não seja tratado pode evoluir para um transtorno psiquiátrico.

“Esse desequilíbrio começa a ser muito intenso e frequente e começa a prejudicar o nosso dia a dia, pode se transformar em transtornos psiquiátricos e vai refletir nos nossos órgãos e sistemas causando vários sintomas clínicos como diarreia, dor de cabeça, dor no peito, tensão. O fator emocional quando está em uma intensidade grande começa a refletir nos nossos órgãos e sistemas e faz com que muitas das vezes não se encontre uma causa definida”, alerta o médico.

A busca de atendimento com vários profissionais é fundamental para o diagnóstico assertivo, pois é uma doença que envolve questões físicas e psicológicas e apresenta sintomas clínicos. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) cerca de 30% das consultas médicas no mundo estão ligadas às queixas físicas sem causa orgânica evidente.

O psiquiatra destaca a enxaqueca, a fibromialgia e a psoríase como doenças que possuem fundo emocional. Elas podem aparecer e se intensificar a partir de desequilíbrios emocionais.

A união entre o tratamento psicológico com a terapia e o clínico com a medicação contribui para o controle da doença. Em casos de evolução do quadro, o psiquiatra deve ser procurado para atuar em todas as vertentes.

“Se após a medicação e a terapia, o processo de adoecimento continuar, a psiquiatria tem que ser acionada. Esse âmbito multiprofissional é muito importante para poder sanar todas as vertentes que essa doença psicossomática possa estar acometendo o indivíduo”, explica Raphael.

Quer saber mais sobre as doenças psicossomáticas? Acesse o podcast Vida Saudável.