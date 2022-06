Dentista alerta para o uso das grills, as chamadas joias dentais

A grillz ou grills, as chamadas joias dentais ganham cada vez mais adeptos e dão um destaque a mais nos sorrisos principalmente de adolescentes e jovens e que são confeccionadas com diferentes materiais como metais, ouro, prata e alguns ainda contam com personalizações de diamante e outros.

Apesar da estética, a cirurgiã dentista Suyana Carneiro, do Sistema Hapvida, alerta sobre alguns problemas que podem surgir a partir do uso das peças. Infecções e inflamações estão dentre eles, além de complicações mais graves como feridas, inchaços e vermelhão, reação ao tipo de material da joia.

O uso prolongado da grillz também causa o aparecimento de mau hálito e problemas na fala e na fonética, como explica a dentista. “Você não vai consegui pronunciar corretamente essas palavras, porque você vai ter um artefato na sua boca”, pontua.

O encaixe errado e a posição incorreta são fatores para possíveis fraturas dentárias. Sensibilidade, dor e retração gengival já foram identificados em consequência do uso das joias.

O principal cuidado é sempre a atenção à higiene bucal. “O que eu recomendo, o que nós aconselhamos, a maioria dos cirurgiões dentistas, é que o maior brilho, o maior sorriso, a melhor joia que você pode ter na sua boca é o seu sorriso e um bom cuidado com a sua saúde bucal”, ressalta a dentista Suyana Carneiro.