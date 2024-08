Grupo Liberal reúne profissionais que são referência para a advocacia em quadro na Rádio Liberal+

Em celebração ao lançamento da 3ª edição do Anuário do Direito do Pará, o Grupo Liberal preparou uma programação especial de conteúdos para destacar a importância da classe jurídica na sociedade paraense. Ao contrário dos anos anteriores, onde o anuário era apresentado em um evento restrito a convidados, na edição deste ano, o lançamento será realizado em um formato único, inovador e com maior visibilidade e destaque para os parceiros.

Com o propósito de tornar o lançamento da publicação ainda mais marcante, o programa Tarde Mais Liberal, da emissora Rádio Liberal +, vai receber um quadro especial que contará com a participação dos operadores do direito que compõem o Anuário 2024.

"Estamos transformando a maneira de comemorar nossos lançamentos exclusivos, com a intenção de criar oportunidades para impactar e gerar novos negócios. O evento presencial de lançamento do anuário se reconfigurou em um momento estratégico de mídia, no qual os profissionais do direito terão a oportunidade de apresentar todo o seu potencial para a sociedade paraense", destaca o gerente do Estúdio Digital & Content do Grupo Liberal, Aurélio Oliveira.

O lançamento será realizado por meio de uma série especial de entrevistas na Rádio Liberal + e no Youtube do Liberal.com, em 21 episódios, com os nomes que se destacaram no mercado jurídico paraense. O formato é ao vivo, diariamente, a partir de 3 de setembro, em áudio e vídeo, e contará com a presença de dois convidados por episódio, que serão entrevistados por uma bancada de apresentadores formada pelos jornalistas Vanessa Araújo, Elisa Vaz e Felipe Campos.

Sobre o Anuário do Direito 2024

Para destacar a importância da classe jurídica na sociedade, o Grupo Liberal lançará a 3ª edição do Anuário do Direito do Pará. A publicação premium, que vai contar com 124 páginas, registra conquistas e avanços dos operadores do direito na sociedade paraense, dando destaque para renomados escritórios de advocacia, defensores e procuradores do estado. O Anuário do Direito do Pará 2024 tem patrocínio do Centro Universitário Fibra e da Ordem dos Advogados do Brasil - Pará (OAB-PA).

Acompanhe todas as novidades do Anuário do Direito do Pará 2024 aqui.