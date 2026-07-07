Grupo Liberal celebra 80 anos com websérie, livro histórico, exposição e projetos especiais

O ano de 2026 carrega um valor histórico para a comunicação e para a sociedade paraense. O Grupo Liberal completa 80 anos de uma trajetória pautada pela credibilidade, inovação e conexão com a Amazônia, que iniciou com o jornal O Liberal, em 1946, seguido por rádio, televisão, plataformas digitais e projetos de relacionamento com a comunidade.

De acordo com Aline Vianna, diretora de Mercado do Grupo Liberal, a passagem do tempo demonstrou a conexão sólida construída com o público. “Sob os pilares de credibilidade e inovação, acompanhamos as mudanças tecnológicas e a linguagem para oferecer conteúdos de qualidade à audiência e estratégias publicitárias sob medida para nossos anunciantes”, destaca.

Para marcar as celebrações, o Grupo preparou ações especiais, institucionais e culturais que se estenderão ao longo do ano, valorizando o passado e reafirmando o compromisso com o desenvolvimento do Pará, no presente e no futuro.

Para contar como essa história foi construída a tantas mãos, uma série de produtos exclusivos foi desenvolvida para o público:

Websérie Especial: Dividida em três episódios, a produção audiovisual trará curiosidades de bastidores, dos grandes furos jornalísticos e da evolução tecnológica que transformou o grupo ao longo de 80 anos.

Livro Comemorativo: Uma obra de colecionador que reunirá 80 capas icônicas do jornal O Liberal. Cada página funcionará como uma cápsula do tempo, registrando os fatos que moldaram a história política, social e cultural do Pará e do mundo.

Exposição Itinerante: A história sairá da redação para ocupar diferentes pontos de Belém, com reproduções ampliadas das capas históricas, oferecendo uma experiência visual e interativa para que pedestres e leitores se reencontrem com o próprio passado.

Projetos Tradicionais

Para além da comunicação, o Grupo Liberal atua como um motor cultural e social na região. Como parte das celebrações, 2026 será marcado pelo retorno e fortalecimento de projetos tradicionais:

Arte Pará: Um dos maiores salões de arte contemporânea do país volta a movimentar o cenário das artes visuais, conectando artistas locais e nacionais.

Corrida do Sal: Um dos primeiros eventos esportivos na modalidade volta a mobilizar atletas e entusiastas da saúde e do bem-estar nas férias de julho.

Liberal na Escola: A iniciativa socioeducativa fomenta a leitura, o senso crítico e o uso do jornalismo como ferramenta de apoio pedagógico dentro das salas de aula.

As comemorações ganharão ainda um tom festivo com um Grande Show Comemorativo, que trará atrações de peso nacional e ativações interativas pensadas exclusivamente para o público que acompanha o grupo diariamente.

Fique de olho para não perder as datas de lançamento da websérie, a rota da exposição itinerante e o line-up do show comemorativo que serão divulgadas em breve. Toda a programação em comemoração aos 80 anos do Grupo Liberal conta com o patrocínio de: Faepa, Sebrae, Porte Engenharia, Fecomércio, Guamá Tratamentos de Resíduos, Parque das Palmeiras, Pátio Belém, Alepa, Hydro, Equatorial, Fibra, Assembléia Paraense, Fiepa/Sesi, Preço Baixo, + B Supermercados e das prefeituras de Cametá, Conceição do Araguaia, Abaetetuta, Altamira, Vigia, Óbidos, Acará, Pacajá e São Miguel do Guamá.