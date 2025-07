Governo do Pará reforça segurança em balneários com mais de 9 mil agentes

Durante os fins de semana de julho, o Governo do Pará, por meio do Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (Sieds), intensifica ações de prevenção e segurança nas estradas e em 50 localidades paraenses. A Operação Verão 2025 é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e conta com a parceria de órgãos federais e municipais.

“Estamos com ações em todas as regiões do Pará, e claro com uma atenção redobrada para destinos que têm a maior concentração de pessoas, a fim de coibir qualquer ato de criminalidade, manter a ordem e paz social das famílias paraenses”, explica Ualame Machado, secretário de segurança pública e defesa social.

Um dos pontos de atenção é o fluxo na entrada e saída da capital paraense, em que agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), juntamente com o Batalhão de Polícia Rodoviária da PMPA, Guardas Municipais e órgãos de trânsito municipais, junto à Polícia Rodoviária Federal, visam garantir maior segurança aos condutores de veículos e pedestres nas vias, ordenamento do fluxo e para coibir ilícitos no trânsito.

O universitário Pedro Henrique Souza planejou-se para fugir do tráfego intenso com destino a Salinas. “Vamos aproveitar o final de semana em Salinas e nos organizamos para sair de Belém logo cedo, porque geralmente a maioria das pessoas se desloca no final do dia e o engarrafamento é maior. E para gente que vai aproveitar o lazer com a família e amigos, é muito importante ver que desde a saída de Belém tem fiscalização, os agentes orientando os motoristas para que tudo possa ser tranquilo e possamos seguir com segurança até o destino”, disse o estudante.

Entre as ações que já estão sendo efetuadas estão a “Lei Seca” que garante a fiscalização e orientação do trânsito nas vias das praias e balneários, com o objetivo de evitar acidentes de trânsito e a condução de veículos com uso de bebida alcoólica.

Corpo de Bombeiros Militar e Defesa Civil orientam sobre as tábuas de maré, atendimentos pré-hospitalares e equipes de salvamento e resgate (Divulgação/ Ag. Pará)

O Corpo de Bombeiros Militar e a Defesa Civil também estão presentes nas praias e balneários durante todo o dia com orientações sobre as tábuas de maré, atendimentos pré-hospitalares e ainda mantêm equipes de salvamento e resgate.

As Bases do Centro Integrado de Comando e Controle instaladas na Praia do Atalaia ao lado do atalho da Sofia e, em Mosqueiro, no final da avenida 16 de novembro com a avenida Beira Mar, funcionam 24h, com pontos focais dos órgãos de segurança para o monitoramento, em tempo real, das imagens das câmeras de segurança, e atendimento da população, caso necessário.

Mais de 9 mil agentes integram de ações de prevenção e segurança nas estradas e em 50 localidades paraenses (Divulgação/ Ag. Pará)

Operação Verão 2025

Uma das maiores operações do Sistema de Segurança, a Operação Verão teve início no dia 27 de junho e segue até 4 de agosto, com a atuação de mais de 9 mil agentes, com reforço em 50 localidades paraenses.

Integram as ações servidores da Segup, Polícias Militar, Civil e Científica, Corpo de Bombeiros Militar, Detran, Seap, além de órgãos estaduais como a Artran, Adepará, Ideflor-Bio, e ainda Guardas Municipais, órgãos municipais e federais de segurança e trânsito e Capitânia dos Portos.