Governo do Pará reforça o cuidado com a saúde no verão

O verão chegou e, com ele, muita praia, sol e calor. A estação mais quente do ano é marcada por muita diversão, mas também traz alguns riscos para o nosso corpo. Para não acabar com a curtição antes do esperado, é necessário ter atenção e se proteger do sol, da desidratação e de outros perigos que podem tornar um momento de diversão um verdadeiro pesadelo. O Governo do Pará reforça a importância do cuidado com a saúde durante esse período e traz dicas do que você precisa saber para aproveitar ainda mais o verão.

Durante a estação mais esperada do ano, muitos excessos acabam acontecendo, o que também pode trazer sérias consequências para o organismo. Para evitá-los e garantir que a diversão seja tranquila e sem maiores preocupações, é importante manter o equilíbrio.

Proteja-se do sol

As altas temperaturas dessa época são motivo de preocupação. Afinal, o verão aumenta o risco de desenvolver um câncer de pele. Por isso, o uso de protetor solar é fundamental para evitar riscos de queimaduras solares. Para garantir a proteção, o ideal é usar um filtro solar com FPS 30 ou superior. Além disso, o produto deve ser passado antes de vestir a roupa de banho e reforçado a cada duas horas ou sempre que você mergulhar na praia ou piscina, ou transpirar.

Uma dica para reforçar a proteção contra os efeitos nocivos do sol é usar roupas e acessórios capazes de bloquear pelo menos parte da radiação ultravioleta, como roupas de mangas compridas feitas de algodão. Itens como chapéus, bonés e óculos escuros também são aliados da proteção solar.

Mantenha-se hidratado

O nosso corpo precisa, diariamente, cerca de 2 litros de água para manter suas funções. Nos dias quentes, o cuidado com a ingestão de líquidos deve ser redobrado. Uma orientação é consumir pelo menos 2,5 litros de água pura todos os dias. Além disso, é possível complementar a hidratação com água de coco, sucos e chás naturais.

Priorize alimentos saudáveis

Uma alimentação saudável traz benefícios para o organismo durante o ano todo, mas principalmente nos dias de altas temperaturas. A dica é apostar em uma dieta baseada em alimentos leves, como verduras, legumes e frutas, que são ricos em vitaminas e minerais. Além disso, auxiliam a repor o conteúdo de água do corpo, garantindo uma boa hidratação.

Colocar em prática esses cuidados com a saúde durante as férias pode fazer toda a diferença para você e sua família curtirem ainda mais a estação. Caso surja algum problema ao longo desse período, a dica é buscar orientação médica em um posto de saúde mais perto de onde você estiver.