Gil Marcas & Patentes comemora 25 anos de atuação no mercado

Contribuir com a proteção da identidade de um negócio é um dos principais objetivos da Gil Marcas & Patentes. Neste ano, a empresa, que conta com uma infraestrutura completa e equipe técnica capacitada, celebra 25 anos de história, já sendo responsável pelo assessoramento na obtenção de mais de 7 mil marcas registradas, patentes, softwares, direitos autorais, desenhos industriais etc. Destaca-se em sua área de atuação em todo o país, oferecendo segurança e credibilidade, características extremamente importantes em seu segmento.

"Temos consciência de que, no Brasil, poucas empresas conseguem atingir esse estágio (25 anos de existência), ainda mais com um crescimento constante e tornando-se uma referência em seu segmento de mercado. Tudo isso proporciona mais força e dedicação para que a empresa continue e amplie suas ações, mantendo um atendimento de qualidade e o alto índice de satisfação e credibilidade", destaca o diretor técnico da Gil Marcas & Patentes, Wilson Portela Jr.

Atualmente, além de toda a assessoria para os procedimentos administrativos, a empresa possui estrutura para o atendimento dos contenciosos judiciais, em todo o território nacional.

"A empresa atua disponibilizando atendimentos presenciais, em nosso escritório e, através de visitas agendadas, por meio de salas virtuais, de forma rápida e prática, proporcionando agilidade, com toda a segurança e credibilidade", complementa o diretor.

Investimentos

Advogado e Diretor Jurídico da empresa, Marcos Portela, representando o departamento jurídico (Divulgação/Gil Marcas & Patentes)

Outro passo importante foi a estruturação do departamento jurídico da empresa, que passou a atuar mais fortemente no segmento jurídico. "Todas essas ações, realizadas ao longo desses 25 anos de atuação da empresa, foram implementadas exatamente para proporcionar um melhor e mais completo atendimento a todos os nossos clientes e, em todos os serviços disponibilizados, sempre com o cuidado de manter a qualidade, segurança e credibilidade, que são as nossas marcas registradas", ressalta Wilson Portela Jr.

Para o futuro, a Gil Marcas & Patente pretende manter a qualidade e agilidade dos serviços disponibilizados aos clientes, com a segurança e credibilidade que fazem parte de seus 25 anos de história. "O desafio será manter todas essas características, mesmo com as ações que serão implementadas nos próximos meses, para que a empresa consiga atingir a sua meta de aumentar o número de novos clientes por mês, até o final de 2025", finaliza o diretor técnico da empresa.