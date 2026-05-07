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Gestão de pessoas como alavanca de crescimento: Conectarh Brasil chega a Belém em 13 de maio

Evento organizado pela HR Tech Sólides reúne lideranças e profissionais de gestão de pessoas para debater o impacto estratégico das pessoas nos resultados das empresas

Conteúdo sob responsabilidade da Sólides
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Evento chega a Belém após conquistar o prêmio Top of Mind na categoria "Melhor Evento de Gestão de Pessoas" (Divulgação/Sólides)

Belém recebe, no próximo dia 13 de maio, uma das iniciativas mais relevantes do setor de gestão de pessoas no Brasil. O Conectarh Brasil, maior evento itinerante do segmento no país, chega ao Pará com uma programação voltada a profissionais de Recursos Humanos, Departamento Pessoal e lideranças empresariais que buscam ampliar seu papel estratégico nas organizações. A realização é da Sólides, HR Tech líder no Brasil em soluções de gestão de pessoas para pequenas e médias empresas (PMEs).

Com o tema "Conectarh Brasil 2026: para todas as empresas que sonham grande", a edição belenense propõe uma mudança de perspectiva para quem deseja sair da rotina operacional e ganhar protagonismo nas decisões do negócio. Das 8h às 19h, no Radisson Belém, o evento reunirá lideranças regionais em torno de conteúdos práticos que conectam gestão de pessoas a resultados financeiros, cultura organizacional e crescimento sustentável.

"O Conectarh Brasil nasceu para provocar uma mudança real de mentalidade no mercado. Mais do que atualização técnica, o evento é sobre posicionamento estratégico e protagonismo. Em Belém, queremos reunir profissionais que entendem que gestão de pessoas e Departamento Pessoal impactam diretamente receita, cultura e crescimento. O Conectarh é um convite para assumir esse papel de liderança dentro das empresas", afirma Rafael Kahane, diretor de Marketing da Sólides.

Programação construída para quem quer ir além do operacional

A grade de palestras foi desenhada para conectar temas técnicos e estratégicos. Entre os destaques confirmados estão sessões como "O ROI do RH: por que investir em gente não é custo, é receita", "Departamento Pessoal estratégico: como proteger o caixa da empresa" e "RH na Era da Inteligência Artificial: como liderar a transformação do trabalho". A programação contempla ainda discussões sobre NR-1, legislação trabalhista na prática e desenvolvimento da média gerência.

O ingresso dá acesso integral às palestras e painéis, além de certificado de participação, coffee break, almoço e networking qualificado com profissionais e empresas da região.

Expansão nacional e reconhecimento de mercado

Em 2026, o Conectarh Brasil percorre 12 cidades de norte a sul do país entre março e novembro, com expectativa de impactar mais de 4.500 profissionais. O evento chega a Belém após conquistar o prêmio Top of Mind na categoria "Melhor Evento de Gestão de Pessoas" e consolida a estratégia da Sólides de democratizar o acesso a conteúdo de excelência em gestão de pessoas em todas as regiões do Brasil.

A edição paraense integra esse movimento de regionalização do conhecimento, posicionando o Norte do país como parte ativa da transformação que está redesenhando o papel da gestão de pessoas nas organizações brasileiras.

SERVIÇO

Data: 13 de maio de 2026

Horário: 8h às 19h

Local: Radisson Belém — Av. Comandante Brás de Aguiar, 301, Belém/PA

Ingressos: venda através do site.

Sobre a Sólides

A Sólides é uma empresa de tecnologia, líder no Brasil na Gestão de Pessoas de pequenas e médias empresas. A companhia oferece soluções inovadoras e metodologias exclusivas que ajudam na atração, desenvolvimento e retenção de talentos — reduzindo a taxa de rotatividade e aumentando as vantagens competitivas dos negócios. A empresa recebeu o maior aporte já feito em uma HR Tech na América Latina, R$ 530 milhões, e consolidou seu crescimento por meio de aquisições estratégicas de soluções voltadas à automação de processos de Departamento Pessoal e gestão de pessoas, ampliando seu portfólio e se consolidando como a one stop shop para PMEs. Atualmente, contabiliza mais de 45 mil clientes, totalizando mais de 27 milhões de vidas impactadas pela plataforma e desponta na liderança do grupo de empresas de alto crescimento no Brasil.

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