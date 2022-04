Gestão de Josemira Gadelha se destaca como número 1 na geração de emprego no Brasil

Segundo relatório da Confederação Nacional do Comérico (CNC), Canaã dos Carajás foi a cidade que mais criou novos empregos no país entre julho de 2020 e fevereiro de 2022. No total, 7.370 novos postos de trabalho foram criados na Terra Prometida, totalizando um crescimento de 66%.

Em entrevista, a prefeita Josemira Gadelha comemorou e afirmou que o resultado positivo é “fruto da união de esforços públicos e privados em prol do desenvolvimento do cidadão” e enumerou os programas do governo municipal para o desenvolvimento das pessoas no âmbito social e profissional.

Segundo a CNC, cidades com vocação para turismo e produção de commodities estão entre as que mais empregaram no país, no período. Com a crescente demanda global por minério de ferro, Canaã aumentou a empregabilidade na área e se beneficiou com os royalties da atividade. E, segundo a prefeita Josemira Gadelha, o contexto tornou-se adequado para que o município investisse na diversificação da economia. “Entendemos cedo que não podemos apenas depender da mineração e, sim, usar a riqueza gerada para investir nas pessoas, estendendo esse ciclo de desenvolvimento”, afirma.

Por isso, a Prefeitura de Canaã tem desenvolvido uma série de programas nas áreas de educação profissional, desenvolvimento social, habitação, empreendedorismo, além de investir em infraestrutura urbana e rural. “O lema desse governo é cuidar das pessoas para construir o amanhã. Nós entendemos que a riqueza de um país não está nos números, mas no desenvolvimento civilizacional. As pessoas são importantes. São elas que, de fato, devem melhorar de vida, e é isso que queremos para Canaã”, afirmou a prefeita.

E foi começando pela educação que Canaã dos Carajás concentrou esforços para capacitar os cidadãos para serem absorvidos pelas empresas do município. Só nos últimos dois anos, em parceria com a Unifesspa, o município atraiu cursos superiores de engenharia da computação, engenharia florestal, física, jornalismo, matemática, arquitetura e urbanismo, entre outros. “Nossa próxima investida visa trazer um Hospital Universitário com curso de medicina. Já temos o projeto e estamos avançados em conversas com os possíveis parceiros”, afirmou Josemira.

E os empregos vão sendo gerados na cidade e no campo. O Governo Municipal deu continuidade ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico que, com os royalties da mineração, financia empreendedores locais. Já são mais de R$ 8 milhões em processos aprovados em projetos de modernização do campo, apoio a empresas devido a pandemia do Covid-19, além de investimentos em maquinário e estrutura física de negócios locais. “Apoiar empreendedores locais faz a economia fluir, gera negócios e novos postos de trabalho. Ficamos orgulhosos de apoiar o trabalho e a geração de riqueza em Canaã”, afirma a prefeita.

Porém Josemira acredita que os avanços na geração de renda, caminham lado a lado do desenvolvimento social. “É de casa que nascem os sonhos”, afirma. Por isso, o Governo Municipal lançou a iniciativa Cartão Reforma e Construção, visando permitir que pessoas de baixa renda pudessem construir a casa própria ou ampliar e reformar suas habitações. Semanalmente, cerca de 40 cidadãos recebem o benefício que pode chegar ao valor de R$ 60 mil. O programa é coordenado pela Secretaria Municipal de Habitação.

Os investimentos em infraestrutura também auxiliam para que estudantes, empreendedores e profissionais de Canaã dos Carajás vivam com conforto e segurança. Canaã dos Carajás vai investir R$ 209 milhões em pavimentação asfáltica na zona urbana e rural. “Temos o programa Asfalto no Campo que quer interligar nossas vilas ao centro urbano e estamos iluminando todo o município com lâmpadas de led”, concluiu.

Com o período do verão amazônico se aproximando, a expectativa é que novos empregos sejam criados. Em paralelo, o município que continuar crescendo. “É assim que Canaã tem que caminhar, investindo nas pessoas, dando a elas condições para trabalhar, estudar, se desenvolver e ser feliz. E os postos de trabalho são parte de tudo isso”, concluiu a prefeita.