GAV Resorts lança o Gran Haus Resort em Gramado (RS), com investimento de mais de R$ 300 milhões

A GAV Resorts anuncia o lançamento do Gran Haus Resort, seu mais novo empreendimento em Gramado (RS), consolidando a presença da empresa em um dos destinos turísticos mais desejados do Brasil. Este é o seu terceiro resort na região, reforçando o compromisso com o desenvolvimento turístico local e a oferta de experiências de alto padrão.

Com investimento de mais de R$ 300 milhões, o Gran Haus Resort contará com 332 apartamentos, com metragens que variam de aproximadamente 34,85 m² a 99,29 m², distribuídos em cerca de 14 tipologias diferentes, atendendo perfis diversos de hóspedes e famílias.

O projeto foi concebido para oferecer uma infraestrutura completa de lazer, entretenimento e bem-estar. Entre os diferenciais estão recepção ampla, bares, restaurante e salão, boliche, cinema, salão de jogos, brinquedoteca, playground, spa, salão de beleza, academia, piscina com sauna, além de áreas como deck descoberto e espelho d’água, que se destaca na arquitetura do empreendimento. O resort também contará com pet care, estacionamento, guarita e estrutura completa de apoio ao hóspede.

Empreendimento contará com uma arquitetura única e diferenciada (Divulgação/GAV Resorts)

“Gramado é um destino estratégico para a GAV Resorts, que combina turismo consolidado, alto fluxo de visitantes e grande potencial de valorização. O Gran Haus Resort chega para elevar ainda mais o padrão da nossa atuação na região, oferecendo experiências completas e memoráveis para nossos clientes”, destaca Manoel Vicente Pereira Neto, CEO da GAV Resorts.

Expansão

Além do Gran Haus Resort, novo lançamento da companhia, a GAV Resorts segue ampliando sua atuação em Gramado com outros empreendimentos relevantes. O Gran Valley Resort, com investimento de R$ 125 milhões, será inaugurado ainda este ano, enquanto o Gran Garden Resort, com investimento de R$ 220 milhões, encontra-se em fase de obras. A empresa também é patrocinadora máster de eventos como Natal Luz, Festival de Cinema, Gramado In Concert, ChocoPáscoa e Vindima, com aporte de R$ 3,5 milhões.

Ao considerar o conjunto dos projetos na região, incluindo empreendimentos em diferentes estágios, além de evoluções, ampliações de estrutura e aportes complementares realizados ao longo do desenvolvimento, os investimentos da GAV Resorts em Gramado já ultrapassam R$ 700 milhões, evidenciando a confiança da empresa no potencial turístico e econômico do destino, além de contribuir diretamente para o desenvolvimento local, geração de empregos e fortalecimento do setor de hospitalidade.

Gran Haus Resort também operará no formato de hotelaria, oferecendo serviços completos e gestão profissional (Divulgação/GAV Resorts)

Flexibilidade

O empreendimento é estruturado no modelo de multipropriedade, permitindo que os multiproprietários adquiram frações do imóvel e usufruam do resort em períodos determinados ao longo do ano. Após a inauguração, o Gran Haus Resort também operará no formato de hotelaria, oferecendo serviços completos e gestão profissional, com padrão elevado de hospitalidade.

Confira mais detalhes do empreendimento:

Gran Haus