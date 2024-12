GAV Resorts: 2024 é marcado por conquistas, desafios e inovação

O ano de 2024 ficará marcado como um período de crescimento e evolução na trajetória da GAV Resorts. Com a celebração dos 10 anos de fundação, a empresa se consolidou ainda mais no setor de multipropriedade e hospitalidade no Brasil. Entre conquistas memoráveis, inovações estratégicas e desafios superados, destaca-se a inauguração do Porto Alto Resort, o primeiro empreendimento no Nordeste já em funcionamento, que reforça a presença da GAV Resorts na região, onde a empresa tem outros lançamentos previstos para os próximos anos. Além disso, a empresa encerra o ano com um marco histórico: atingindo a meta de 90 mil cotas, solidificando assim, sua posição no mercado.

Para o CEO da GAV Resorts, Manoel Vicente Pereira Neto, a venda de multipropriedade vai além dos números. “A multipropriedade representa o sonho de férias realizado por milhares de famílias brasileiras, que agora fazem parte da comunidade GAV. Mais do que isso, demonstra a confiança crescente no modelo, que representa acessibilidade e exclusividade”, destaca ele.

Inauguração do Porto Alto Resort

Outubro foi um mês especial, com a inauguração do Porto Alto Resort em Porto de Galinhas, Pernambuco. Localizado na privilegiada praia de Muro Alto, o resort é um marco na expansão da empresa. Com 395 apartamentos, infraestrutura completa de lazer e serviços diferenciados, ele representa um novo padrão de excelência no turismo.

Porto Alto Resort em Porto de Galinhas, Pernambuco, conta com infraestrutura completa de lazer e serviços diferenciados (Divulgação/GAV Resorts)

Segundo Alexandre Pedreira, sócio-diretor, o novo resort simboliza mais do que crescimento: "O Porto Alto é um reflexo do nosso compromisso em oferecer experiências únicas e inesquecíveis. Desde a escolha estratégica do local até os serviços exclusivos, tudo foi pensado para encantar nossos hóspedes".

Participação no ADIT Share

Entre os destaques do ano, a GAV Resorts marcou presença em maio na 12ª edição do ADIT Share, o maior evento da América do Sul voltado ao setor de multipropriedade. A participação foi estratégica para fortalecer a presença da marca e compartilhar conhecimentos sobre o mercado. No stand exclusivo, a empresa apresentou suas iniciativas e reforçou o compromisso de liderar inovações no setor turístico.

Participação com estande foi estratégica, com a finalidade de fortalecer a presença da marca (Divulgação/GAV Resorts)

Guia do Multiproprietário: inovação e transparência

Em agosto, a GAV Resorts lançou o Guia do Multiproprietário, uma iniciativa pioneira no setor. O material detalha o modelo de multipropriedade, esclarecendo dúvidas e garantindo que os clientes compreendam plenamente o que estão adquirindo.

Para Átila Gratão, sócio-diretor, o guia representa um avanço significativo: "Transparência é fundamental para fortalecer o relacionamento com nossos clientes. Esse material reflete nosso compromisso em tornar a experiência de ser um multiproprietário ainda mais clara e satisfatória".

Sustentabilidade e responsabilidade social

O ano também foi marcado pela atuação da GAV Resorts no campo do ESG. Em outubro, a diretora de ESG, Aline Gonçalves, representou a empresa em um evento em São Paulo, destacando o papel da responsabilidade social no setor hoteleiro. A iniciativa reforça o compromisso da empresa com práticas sustentáveis e com a promoção de experiências transformadoras para hóspedes e comunidades.

Férias e hotelaria

Ao longo do segundo semestre de 2024, a GAV Resorts também intensificou sua presença em importantes eventos do setor turístico no Brasil, reforçando sua marca e ampliando conexões. Em julho, a empresa marcou presença na Expo Turismo Goiás, em Goiânia/GO. Em agosto, participou da Associação das Agências de Viagem de Ribeirão Preto (AVIRRP), e, em setembro, esteve na ABAV Expo 51, em Brasília/DF. Outubro foi o mês de ativação na feira Brazil Trevel Market (BTM), em Fortaleza/CE, enquanto em novembro, a GAV Resorts apresentou o seu novo resort em Porto de Galinhas no stand da Festuris, em Gramado/RS.

Outros destaques

Em novembro, a GAV Resorts se destacou com a estreia do programa "Enfim... Férias!", apresentado pelo jornalista Zeca Camargo, os resorts em Salinópolis/PA e Porto de Galinhas/PE, além de promover as vantagens do modelo de multipropriedade.

Programa apresentado pelo jornalista Zeca Camargo mostrou as vantagens de investir em um modelo de multipropriedade da GAV Resorts (Divulgação/GAV Resorts)

Outro momento especial foi o apoio ao Natal Luz, em Gramado, consolidando a presença da empresa em eventos que criam memórias inesquecíveis para famílias de todo o país.

Para 2025

Com 2024 chegando ao fim, a GAV Resorts iniciará 2025 se consolidando ainda mais no mercado. O próximo ano terá novos lançamentos, além da inauguração de dois resorts de destaque: o Pyrenéus Residence, em Pirenópolis/GO e o Porto 2 Life Resort, também em Porto de Galinhas/PE.

Porto 2 Life Resort, em Porto de Galinhas, Pernambuco, será lançado em 2025 (Divulgação/Resorts)

“Nosso objetivo é fortalecer as bases que construímos ao longo dos últimos anos, avançando de forma sólida em novos projetos e desafios”, afirma o CEO. Ele também ressalta que a GAV Resorts segue comprometida com a excelência, inovação e sustentabilidade, pronta para transformar a próxima etapa de sua trajetória em um novo capítulo de conquistas e sucesso.