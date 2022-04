Gasolina cara? Veja quais são os modelos de carros mais econômicos

Os desdobramentos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia têm sido sentidos no mundo todo em diversos aspectos, sendo um deles o aumento do preço global do barril de petróleo, devido à restrição ao petróleo que vem da Rússia.

Prova disso é que, no mês passado, a Petrobras anunciou mais aumentos no preço dos combustíveis nas refinarias do Brasil, chegando a um acréscimo de 18,8% na gasolina e de 24,9% no diesel.

Esse contexto tem feito muitos proprietários cogitarem a troca de seus veículos por modelos mais econômicos, assim como tem levado os futuros donos de carros a pesquisarem melhor quais as categorias e os veículos mais eficientes em se tratando de gasto de combustível.

Neste quesito, a Chevrolet se destaca no mercado brasileiro por fabricar vários dos modelos mais econômicos do país, em diversos segmentos. Essa aferição é feita pelo Inmetro e atribui a cada veículo testado o Selo Conpet de Eficiência Energética, que é concedido a fogões, aquecedores de água a gás e carros para atestar o desempenho do uso de combustíveis por esses produtos.

Conheça a seguir modelos econômicos que devem estar na sua lista de prioridades na hora de adquirir um carro.

Chevrolet Onix Plus e Hatch

Na versão LT, com motor 1.0 flex de 82 cv e câmbio manual de 6 marchas, esse carro é um campeão de economia. Suas médias são dignas de um modelo híbrido, pois com etanol ele rende cerca de 10,1 km/l na cidade e 12,5 km/l na estrada, e com gasolina, o rendimento vai para 14,3 km/l nos trechos urbanos e 17,7 km/l nos rodoviários. Por esses motivos o Onix Plus tem nota A no quesito eficiência energética.

Seguindo essa linha, em sua versão de entrada o Onix Hatch se destaca como um dos carros mais econômicos do país. Com motor 1.0 de 78/82 cv e 9,6/10,6 kgfm de torque, além de câmbio manual de seis marchas, seu consumo na cidade é de 9,9 km/l com etanol e 13,9 km/l com gasolina. Nas estradas, a média de rendimento é de 11,7 km/l com álcool e 16,7 km/l com gasolina, o que também atribui a esse veículo a nota “A” na sua categoria e no geral.

Cruze Sedan e Cruze Sport6

Apesar de estarem entre os veículos mais potentes da categoria sedan, eles também dão exemplo em eficiência energética. Quando abastecido com gasolina, o Cruze chega a fazer 11,1 km/l na cidade e 13,9 km/l nas rodovias. Com etanol, estas médias vão para 7,6 km/l na cidade e 9,4 km/l na estrada.

Cruze (Divulgação/RR Chevrolet)

SUVs e Crossovers

Nesta categoria, vários carros podem ser cogitados para compra tendo como critério principal a boa eficiência de consumo, como os modelos Spin, Spin Activ, Equinox e Trailblazer.

Tracker (Divulgação/RR Chevrolet)

O destaque especial vai para a Tracker, eleita pela revista Quatro Rodas como o SUV mais econômico, na sua versão 1.0 turbo de 116 cv e com câmbio manual de 6 marchas. Este carro teve as médias de consumo de 9 km/l na cidade e 10,4 km/l na estrada, à base de etanol. Com gasolina, o modelo alcança os 13 km/l na cidade e 14,8 km/l nas rodovias.

S10 Country (Divulgação/RR Chevrolet)

Pick-up

Presente no mercado brasileiro há mais de 20 anos, a Chevrolet S10 é uma das pick-ups médias mais vendidas até hoje. Este modelo é destaque pela sua robustez e vem se aperfeiçoando com novas tecnologias e motores mais potentes a cada nova versão. Em termos de consumo, na cidade os modelos S10 cabine simples e cabine dupla giram em torno de 8,8 km/litro com diesel, 5,3 km/litro no etanol e 7,9 km/litro na gasolina. Já nas rodovias, o rendimento é de 10,4 km/litro no diesel, 6,4 km/litro no etanol e 9,4 km/litro na gasolina.

